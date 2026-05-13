Curitiba vai ganhar “rancho americano” de 4 mil m² com churrasco e música country

Curitiba terá um novo complexo gastronômico que promete uma experiência inovadora. Com inauguração prevista para a primeira quinzena de junho, o Alabama Ranch abre as portas no tradicional bairro Santa Felicidade com a proposta de ser um “refúgio urbano”, transportando o público para a cultura e o estilo dos ranchos da América do Norte.

O empreendimento ocupa uma área de quase 4.000 m², cercada por natureza e com estacionamento para mais de 100 veículos. O projeto é fruto da união de três gigantes do setor em Curitiba: os grupos Bossa, Mustang Sally e Distrito, que juntos gerenciam mais de 30 operações na região.

Estrutura do Alabama Ranch

O espaço leva a assinatura do arquiteto Guilherme Bez, especialista em ambientes conceituais. A missão foi transformar a propriedade em uma experiência sensorial completa, que conta com:

Área externa: Fachada rústica sofisticada, grandes decks de madeira e integração com o espaço verde.

Fachada rústica sofisticada, grandes decks de madeira e integração com o espaço verde. Ambientes internos: Mobiliário robusto, iluminação e decoração temática detalhista.

Mobiliário robusto, iluminação e decoração temática detalhista. Estrutura: O complexo inclui salão principal, varanda, dois bares independentes, palco para música ao vivo e área kids.

“A gente quis construir um lugar onde a pessoa entra e sente que saiu da cidade. É sobre atmosfera”, pontua Fernando Donnabella, do Grupo Distrito.

Área externa Alabama Ranch. Imagem: reprodução projeto arquiteto Guilherme Bez Área externa Alabama Ranch. Imagem: reprodução projeto arquiteto Guilherme Bez

Gastronomia: churrasco americano e sabores intensos

O menu é focado na tradição do churrasco americano, com protagonismo das carnes e insumos premium. Além dos cortes tradicionais, o cardápio oferece:

Burgers e Entradas: Seis opções de hambúrgueres e mais de dez tipos de entradas.

Seis opções de hambúrgueres e mais de dez tipos de entradas. Acompanhamentos típicos: Country Beans (feijão com barbecue e bacon), milho tostado e releituras da culinária sulista.

Country Beans (feijão com barbecue e bacon), milho tostado e releituras da culinária sulista. Menu Kids: Opções clássicas como mac and cheese.

Opções clássicas como mac and cheese. Sobremesas e Bar: Torta de maçã e brownies, acompanhados de uma carta de drinks com foco em bourbon e whisky de milho.

Área interna Alabama Ranch. Imagem: reprodução projeto arquiteto Guilherme Bez Área interna Alabama Ranch. Imagem: reprodução projeto arquiteto Guilherme Bez

Da vivência nos rodeios à inspiração no Alabama

A concepção do Alabama Ranch tem raízes na trajetória de Lincoln Almeida, um dos nomes à frente do Grupo Mustang Sally. Com histórico profissional no universo dos rodeios, Almeida buscou referências autênticas do interior dos Estados Unidos para fugir do óbvio.

“A ideia foi construir algo fiel a esse espírito, mas sem cair no clichê. Buscamos referências ligadas especialmente ao estado do Alabama”, explica o empresário.

Para Glaucio Gonzaga, do Grupo Bossa, o diferencial reside na maturidade da parceria: “São décadas de operação e diferentes aprendizados que se encontram aqui para criar algo realmente novo para Curitiba”.

Funcionamento do “rancho americano” em Curitiba

A trilha sonora será composta essencialmente por música country, com curadoria de apresentações ao vivo. O espaço foi desenhado para ser versátil, atendendo desde o happy hour até almoços em família.

Onde: Rua Manoel Ribas, 5445 – Santa Felicidade.

Inauguração: Junho de 2026.

Horários: Terça a quinta: Período noturno. Sexta a domingo: Das 11h às 24h.

Informações: @alabamaranchcwb