“Cabaré – O Último Encontro” reúne Leonardo e Bruno & Marrone em Curitiba

O projeto Cabaré, estrelado nesta fase por Leonardo e Bruno & Marrone, desembarca neste mês em Curitiba para um dos capítulos finais mais emblemáticos da música sertaneja brasileira. A segunda apresentação da turnê no Paraná lev ao nome de “Cabaré – O Último Encontro”, dia 31 de maio, no Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema), com participação especial do grupo Raça Negra.

Os cantores anunciaram recentemente a despedida do trio nos palcos, transformando cada show em um verdadeiro acontecimento histórico. A edição atual consagra essa reunião singular que se firmou como fenômeno cultural, aproximou gerações e criou memórias afetivas de norte a sul do Brasil.

Ao longo dos últimos anos, Cabaré tornou-se símbolo de cumplicidade, respeito e admiração entre alguns dos maiores artistas brasileiros. No palco, Leonardo e Bruno & Marrone conduzem o público por uma experiência intensa, embalada por canções que percorrem mais de quatro décadas do sertanejo.

Para esta última rodada, o trio retorna à estrada com produção de grande porte, cenografia impactante, painéis de LED e intensidade do início ao fim. O repertório funciona como um retrato das carreiras de Leonardo e de Bruno & Marrone. Clássicos como Viva a Vida, Telefone Mudo, Boate Azul, Garçom, Dama de Vermelho, Amor de Primavera, Andorinhas e Eu Não Sou Cachorro Não levam o clima de boteco pro estádio.

“O projeto Cabaré foi criado para celebrar encontros, este com Bruno & Marrone é especial por vários motivos; Marrone conheço desde sempre e o Bruno é o par que todo admirador de um bom “cabaré” pode ter. Vamos fazer esta turnê de despedida nos palcos e seguirmos firmes como companheiros”, diz Leonardo.

Bruno & Marrone também ressaltam a emoção desses últimos encontros no palco ao lado do amigo. “Celebramos nossa carreira com muito orgulho, dividir o palco com Leonardo é mais um sonho realizado, graças ao ‘Cabaré’, e temos certeza que estas últimas apresentações serão ainda mais especiais”, comentam.

A ideia do Cabaré foi idealizada pela Talismã Music, escritório de Leonardo. Os números confirmam a dimensão do projeto: mais de 300 apresentações, 4 milhões de espectadores, 410 milhões de visualizações no YouTube, 20 milhões de plays nas plataformas digitais e alcance superior a 45 milhões de pessoas nas redes sociais.

A realização é da Opus Entretenimento, em parceria com a Groove Live Entertainment. São apenas oito apresentações finais, a última em Maringá, dia 16 de outubro. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do projeto Cabaré.