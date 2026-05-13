Tribuna estreia editoria de jogos, com passatempos clássicos; bora jogar?

A Tribuna do Paraná acaba de estrear uma nova seção em seu site. Dedicado a relembrar os clássicos passatempos, a editoria de Jogos traz diversas opções para quem quer aliviar a mente tentando descobrir palavras, encontrar combinações numéricas ou mesmo “quebrar a cabeça”. Tudo isso de graça, na palma da sua mão.

O novo espaço é também um resgate da memória da Tribuna, que neste ano completa 70 anos de existência. “Ficar bem informado é fundamental, mas quem nunca começou o jornal pela seção de palavras cruzadas? Essa tradição da época dos jornais impressos está de volta em formato digital aqui na Tribuna do Paraná”, explicou o chefe de redação da Tribuna, Jones Rossi.

Na nova seção de jogos da Tribuna tem caça-palavras, sudoku, quebra-cabeça, campo minado, jogo da memória, jogo da senha e aranha. Opções para todos os gostos e curiosos.

“Queremos que a Tribuna também seja um espaço de diversão no dia a dia. Os jogos online são gratuitos, acessíveis e fazem parte de uma tendência mundial de engajamento, adotada por grandes publishers como o New York Times, de integrar informação e entretenimento”, contou Rafael Maia, product manager dos jornais Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo.

>>> Quer experimentar nossos nossos passatempos? Então acesse a seção de jogos da Tribuna