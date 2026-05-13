Alunos da rede pública terão quase mil vagas na UFPR por novo sistema de ingresso

A partir de 2027, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) reservará parte das vagas de ingresso na graduação para estudantes da rede pública estadual que realizarem a Prova Paraná Mais. O termo de cooperação técnica que oficializa a adesão foi assinado nesta segunda-feira (11/5) entre a reitoria da universidade e o Governo do Paraná.

Aplicada aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, a Prova Paraná Mais passará a ser mais uma alternativa de acesso ao ensino superior público. Diferentemente do vestibular tradicional e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o governo aplica a avaliação anualmente nas cerca de 1,6 mil escolas estaduais de ensino médio. Na última edição, aproximadamente 90 mil estudantes fizeram a prova.

Os alunos que participarem da edição deste ano já poderão disputar uma das 920 vagas reservadas para o processo seletivo de 2027. O número representa 13,71% das 6.717 vagas totais da UFPR para ingresso nos cursos de graduação. Com esse percentual, a instituição passa a ser a universidade com maior oferta de vagas pelo sistema Aprova Paraná.

A novidade passa a valer com a adesão da UFPR ao Aprova Paraná Universidades, programa criado pelo Governo do Estado há dois anos para permitir o ingresso nas sete universidades estaduais por meio da nota obtida na Prova Paraná Mais.

Ingresso será por sistema próprio

Com a adesão ao Aprova Paraná, a modalidade passa a ocupar a terceira maior fatia das formas de ingresso na UFPR. O vestibular tradicional segue como principal porta de entrada, com 4.608 vagas previstas para 2027, o equivalente a 68,58% do total. Em seguida aparece o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Enem e contará com 1.189 vagas, ou 17,71% do total.

Segundo a Instrução Normativa nº 03/2026, os cursos da UFPR deveriam reservar ao menos 10% das vagas para o Aprova Paraná. No entanto, a maior parte das graduações decidiu ampliar esse percentual, com cursos destinando entre 11% e mais de 50% das vagas ao sistema.

Para concorrer, o estudante precisa realizar a Prova Paraná Mais, aplicada normalmente na primeira quinzena de novembro. Após a divulgação das notas, os participantes acessam o sistema Aprova Paraná para verificar em quais cursos e universidades podem disputar vaga com a pontuação obtida.