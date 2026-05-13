Republicanos confirma coligação com o PSD no Paraná

O partido Republicanos oficializou nesta terça-feira (13/05) a coligação com o PSD do Paraná para as eleições de 2026. A saída do deputado estadual Alexandre Curi do PSD para o Republicanos havia adiantado o movimento político que se consolidou com o anúncio. A coligação foi articulada diretamente pelo governador Ratinho Júnior e o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira.

Alexandre Curi é pré-candidato ao Senado Federal pelo Paraná e a candidatura integra a chapa que tem como pré-candidato ao Governo do Estado o deputado federal Sandro Alex, do PSD. A escolha por Sandro, ex-secretário de Infraestrutura e Logística do governo Ratinho Junior, surpreendeu, afinal o preferido era Guto Silva, que nesta nova configuração, também se colocou como pré-candidato ao Senado.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior ressaltou a importância da aliança com o Republicanos para a gestão estadual, em nota à imprensa distribuída pelo PSD. “Temos um respeito enorme pelo Republicanos, que esteve junto conosco desde minha primeira eleição para o Governo do Estado, em 2018. Com o apoio desse importante partido, que é da nossa base de apoio, estamos transformando o Paraná com grandes obras e investimentos”, afirmou Ratinho Junior.

“É uma alegria o muito grande contar novamente com esse apoio, principalmente por termos o Alexandre Curi como nosso pré-candidato ao Senado. Ele é um dos maiores nomes da política paranaense, tem uma experiência gigante no Legislativo e, com certeza, será um importante defensor do Paraná no Congresso”, complementou o governador.

“Plano B” vira projeto principal de Curi

O presidente da Assembleia Legislativa manifestou entusiasmo com a pré-candidatura ao Senado Federal, mesmo que poucos dias antes ele cogitasse exclusivamente a disputa pelo governo, conforme disse em entrevista à Tribuna. Agora o foco é outro.

“Com muito orgulho vou representar meu partido nessa corrida, para levarmos ao Congresso Nacinal a receita que deu certo no Paraná. Precisamos de um Senado que olhe para os municípios do Paraná e trabalhe em prol da vida dos paranaenses”, afirmou Curi.