Guto Silva confirma pré-candidatura ao Senado e leva base de Ratinho Jr a disputa tripla

Guto Silva (PSD) entrou na disputa por uma vaga no Senado pelo Paraná. O ex-secretário das Cidades confirmou a intenção de concorrer ao cargo e inicia, a partir de segunda-feira (11/5), uma série de sabatinas para apresentar a pré-candidatura.
“Aceito o desafio de me colocar como pré-candidato ao Senado com a mesma disposição que servi ao Paraná nos últimos anos na Assembleia, na Casa Civil, no Planejamento e à frente da Secretaria das Cidades. Os paranaenses entendem que o estado precisa de uma representação forte e ativa em Brasília”, afirmou à Tribuna do Paraná.
A proposta de Guto Silva é atuar como porta-voz do pacto federativo, com foco na redistribuição de recursos e no fortalecimento de estados e municípios.
“Os estados produzem, os municípios entregam, e Brasília insiste em concentrar recursos e decisões. O Paraná pode e deve ocupar esse espaço com uma voz que conheça a máquina pública por dentro, que tenha trânsito com prefeitos de todos os partidos e que prefira metodologia à ideologia. Esse projeto só vinga se for plural e é assim que pretendo conduzi-lo”, declarou.
Três aliados de Ratinho Júnior estão na disputa
O nome de Guto Silva era cogitado para disputar o governo do estado na sucessão de Ratinho Júnior. No entanto, em abril, o PSD decidiu lançar o ex-secretário de Infraestrutura Sandro Alex como pré-candidato ao Palácio Iguaçu, o que abriu espaço para a movimentação ao Senado.
Além dele, o PSD também tem a jornalista Cristina Graeml como pré-candidata à mesma vaga. Ela se filiou ao partido na última janela partidária, a convite do governador, após a ida de Sergio Moro para o PL.
No grupo de aliados do governador, o deputado estadual Alexandre Curi (Podemos) também aparece como pré-candidato ao Senado. Em outubro, o Paraná elegerá dois representantes para as vagas em disputa no Congresso Nacional.