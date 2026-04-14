Alexandre Curi aceita “plano B” após acerto com Ratinho Júnior

Depois de garantir que seu único objetivo de vida profissional era disputar o Governo do Paraná, deixando claro que não existia nenhum “plano B”, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná Alexandre Curi (Republicanos) confirmou, nesta terça-feira (14/04), que vai de “plano B” mesmo. Ele será um dos pré-candidatos do grupo político do governador Ratinho Júnior (PSD) ao Senado Federal.

Na noite desta segunda, o governador Ratinho definiu que o seu secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, será o seu candidato à sucessão, provocando um rebuliço nos bastidores das eleições. Clique aqui e saiba quem é Sandro Alex.

Durante entrevista à Tribuna, publicada no sábado, Curi falou sobre a construção de sua trajetória política voltada para conduzi-lo ao momento que a disputa pelo posto de governador era sua única opção. Para isso, inclusive, trocou de partido (do PSD para o Republicanos) e levou consigo o apoio de centenas de prefeitos. Na manhã desta terça, reafirmou que seria pré-candidato ao Governo.

Ao mesmo tempo, porém, deixou claro que a decisão sobre sua candidatura passaria pelo governador. Assim que ela fosse anunciada, seria por uma estratégia de grupo político.

Carta aos prefeitos

Alexandre Curi enviou uma carta aos prefeitos do Paraná que fazem parte da sua base política. Nela, explica porque tomou a decisão de aceitar a pré-candidatura ao Senado e abrir mão da disputa pelo Governo do Paraná.

“Quero compartilhar com vocês uma decisão importante: dentro do meu compromisso de contribuir para a paz e unidade política no Paraná, aceito o desafio de ser candidato ao Senado, com o apoio do governador Ratinho Jr. Ainda hoje, divulgaremos um comunicado conjunto formalizando essa aliança.

Coloco meu nome à disposição para ser o senador dos prefeitos, com um mandato municipalista, próximo de quem faz a gestão acontecer na ponta e focado em entregas reais que melhorem a vida das pessoas. Em um futuro governo do amigo Sandro Alex, terei protagonismo fundamental na composição e nas diretrizes, fortalecendo ainda mais o diálogo com os municípios”.