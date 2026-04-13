Ratinho Junior decide apoiar Sandro Alex na sucessão do governo do Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), escolheu apoiar a candidatura de Sandro Alex como seu candidato à sucessão do Palácio Iguaçu. A informação foi confirmada na noite desta segunda-feira (13/04).

Sandro Alex é ex-secretário de Infraestrutura e Logística e atual deputado federal. Ele é filiado ao PSD e atual presidente estadual do partido.

Na manhã desta segunda-feira, Ratinho realizou uma coletiva de imprensa informando que o nome do candidato que apoiaria deveria ser divulgado até o fim desta semana.

Na coletiva, o governador destacou que a definição integra a construção de uma chapa completa, que inclui candidato ao governo, vice e dois nomes ao Senado. “A ideia é que, no mais tardar, quarta ou quinta-feira, a gente tenha esse anúncio”, afirmou, ao destacar que o processo envolve diálogo com partidos aliados e leva em conta o equilíbrio político necessário para a disputa eleitoral.

Até então, havia especulação de apoio por parte do governador a possíveis candidatos, como Alexandre Curi, Rafael Greca e Guto Silva. Contudo, durante a coletiva desta segunda, Ratinho foi enfático ao sinalizar uma chapa formada por representantes do PSD, o que descartaria Greca e Curi, filiados ao MDB e Republicanos, respectivamente.

“A construção passa pelo PSD. Nós temos bons nomes dentro do partido e vamos trabalhar exatamente nisso”, disse.

Sandro Alex assumiu secretaria no governo Ratinho em 2019

Sandro Alex assumiu como secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná em 2019. Ele permaneceu no cargo até abril de 2022, quando se afastou para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi eleito e assumiu o quarto mandato como deputado federal.

Foto: Jaelson Lucas | AEN Arquivo

Mais tarde, licenciou-se novamente do cargo para reassumir a Secretaria de Infraestrutura e Logística. Sandro Alex foi um dos 16 secretários exonerados no início de abril, por conta da regra do período eleitoral.

Formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em 1994, além da carreira política, já atuou como radialista e advogado. Desde 2011, exerce mandatos como deputado federal pelo Paraná, filiado ao PSD.