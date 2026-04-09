Paraná tem novos cinco secretários de governo: saiba quem são

Após as saídas motivadas pelo período de desincompatibilização – no qual candidatos são obrigados a se afastar de cargos da administração pública para disputar as eleições, cinco nomes já assumiram secretarias no Governo do Paraná. Ao todo, 16 cargos foram desocupados para atender ao prazo da Justiça Eleitoral.

Para a Secretaria de Saúde, no lugar de Carlos Alberto Gebrim Preto, o governador Ratinho Júnior nomeou César Neves, médico especialista em cirurgia geral e gastroenterologia. Ele já atuou como chefe de gabinete e diretor-geral da pasta, além de ter coordenado a Assessoria Técnica de Judicialização da Saúde.

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Ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), Fernando Furiatti assumiu a Secretaria de Infraestrutura e Logística, substituindo Sandro Alex. Já a Secretaria do Esporte, antes comandada por Helio Renato Wirbiski, passou a ser chefiada por Walmir da Silva Matos, que era diretor-presidente da Paraná Esporte.

Além desses nomes, o Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (07/04) trouxe outras duas nomeações. Para a Secretaria de Segurança Pública, no lugar do coronel Hudson Leôncio Teixeira, foi designado Saulo de Tarso Sanson Silva. Também coronel, ele atuava como diretor de Políticas Públicas da Sesp.

Na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, vaga deixada por Rafael Greca, assumiu Everton Luiz da Costa Souza, que ocupava o cargo de diretor-presidente do Instituto Água e Terra (IAT).