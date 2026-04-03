Quem saiu do Governo do Paraná? Veja lista dos 16 secretários exonerados

De olho nas eleições de 2026, mais da metade dos secretários do Paraná deixou os cargos nesta semana. As saídas ocorrem por causa do prazo de desincompatibilização, que termina neste sábado (04/04), para viabilizar candidaturas.

Das 21 secretarias que compõem o governo estadual, 16 passaram por mudanças, além do cargo de diretor-presidente do Departamento de Trânsito. As exonerações dos secretários foram publicadas nos últimos dois Diários Oficiais do Paraná, nos dias 31 de março e 1º de abril.

De acordo com a legislação eleitoral, ocupantes de cargos em governos que pretendem disputar eleições, precisam se afastar da função no prazo máximo de até seis meses antes do pleito.

A exigência da desincompatibilização de cargos serve para impedir que haja abuso de poder econômico ou político nas eleições por meio do uso de recursos da administração pública, assegurando a paridade entre os candidatos em disputa.

Saiba quais secretários do Paraná foram exonerados nesta semana:

Publicação no Diário Oficial de 31/03/26

Rafael Valdomiro Greca de Macedo. Exonerado do cargo de Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, a partir de 31 de março de 2026.

Publicação no Diário Oficial de 01/04/26

Alex Canziani Silveira. Exonerado do cargo de Secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, a partir de 3 de abril de 2026.

Carlos Alberto Gebrim Preto. Exonerado do cargo de Secretário de Estado da Saúde, a partir de 3 de abril de 2026.

Helio Renato Wirbiski. Exonerado do cargo de Secretário de Estado do Esporte, a partir de 3 de abril de 2026.

Hilton Santin Roveda. Exonerado do cargo de Diretor-Presidente do Departamento de Trânsito do Paraná, a partir de 2 de abril de 2026.

Hudson Leôncio Teixeira. Exonerado do cargo de Secretário de Estado da Segurança Pública, a partir de 3 de abril de 2026.

Leandre Dal Ponte. Exonerada do cargo de Secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, a partir de 3 de abril de 2026.

Leonaldo Paranhos da Silva. Exonerado do cargo de Secretário de Estado do Turismo, a partir de 31 de março de 2026.

Luiz Augusto Silva. Exonerado do cargo de Secretário de Estado das Cidades, a partir de 3 de abril de 2026.

Luiz Goularte Alves. Exonerado do cargo de Secretário de Estado da Administração e da Previdência, a partir de 3 de abril de 2026.

Marco Aurelio Ribeiro. Exonerado do cargo de Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, a partir de 3 de abril de 2026.

Marcio Fernando Nunes. Exonerado do cargo de Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a partir de 3 de abril de 2026.

Paulo Rogerio do Carmo. Exonerado do cargo de Secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, a partir de 3 de abril de 2026.

Rogério Helias Carboni. Exonerado do cargo de Secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família, a partir de 3 de abril de 2026.

Sandro Alex Cruz de Oliveira. Exonerado do cargo de Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, a partir de 3 de abril de 2026.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas. Exonerado do cargo de Secretário de Estado do Planejamento, a partir de 1º de abril de 2026.

Valdemar Bernardo Jorge. Exonerado do cargo de Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, a partir de 3 de abril de 2026.