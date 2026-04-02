Nova pesquisa mostra chance de vitória de Moro no 1° turno

O instituto AtlasIntel divulgou nesta quinta-feira (2) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O senador Sergio Moro (PL) lidera os quatro cenários de primeiro turno, abrindo mais de 20 pontos percentuais para os demais potenciais candidatos, e nas simulações de segundo turno venceria todos os adversários.
Essa é a primeira pesquisa para o governo do Paraná com a presença do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), cogitado pelo grupo de Ratinho Junior (PSD) a concorrer em outubro.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O AtlasIntel gerou quatro cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado).
Sergio Moro lidera primeiro cenário
- Sergio Moro (PL): 51,5%
- Requião Filho (PDT): 28,4%
- Rafael Greca (MDB): 8,4%
- Guto Silva (PSD): 5,6%
- Luiz França (Missão): 2,9%
- Branco/nulo: 1,5%
- Não sabe: 1,8%
No segundo cenário, Moro mantém a liderança
- Sergio Moro (PL): 52,8%
- Requião Filho (PDT): 27%
- Alexandre Curi (Republicanos): 9,8%
- Rafael Greca (MDB): 3,7%
- Luiz França (Missão): 3,3%
- Branco/nulo: 1,5%
- Não sabe: 1,7%
Moro segue na frente no terceiro cenário
- Sergio Moro (PL): 52,6%
- Requião Filho (PDT): 28,8%
- Rafael Greca (MDB): 7%
- Eduardo Pimentel (PSD): 5%
- Luiz França (Missão): 2,7%
- Branco/nulo: 2%
- Não sabe: 1,9%
No cenário com apoios, Moro fica na liderança
- Sergio Moro (PL) apoiado por Bolsonaro: 52,1%
- Requião Filho (PDT) apoiado por Lula: 30,6%
- Rafael Greca (MDB): 6,8%
- Guto Silva (PSD) apoiado por Ratinho Junior: 6,1%
- Luiz França (Missão): 2,4%
- Branco/nulo: 0,9%
- Não sabe: 1,1%
Simulação de segundo turno para governador do Paraná
A Neokemp Pesquisas gerou cinco cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado), todos com a presença do senador Sergio Moro.
Sergio Moro x Eduardo Pimentel
- Sergio Moro (PL): 57,9%
- Eduardo Pimentel (PSD): 22%
- Branco/nulo/não sabe: 20,1%
Sergio Moro x Guto Silva
- Sergio Moro (PL): 56,7%
- Guto Silva (PSD): 18,8%
- Branco/nulo/não sabe: 24,8%
Sergio Moro x Alexandre Curi
- Sergio Moro (PL): 56,5%
- Alexandre Curi (Republicanos): 21,3%
- Branco/nulo/não sabe: 22,2%
Sergio Moro x Rafael Greca
- Sergio Moro (PL): 55,9%
- Rafael Greca (MDB): 27,1%
- Branco/nulo/não sabe: 17%
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 58,4%
- Requião Filho (PDT): 38,7%
- Branco/nulo/não sabe: 2,9%
Metodologia: 1.254 entrevistados pela AtlasIntel entre os dias 25 a 30 de março de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00105/2026.