Pesquisa AtlasIntel

Nova pesquisa mostra chance de vitória de Moro no 1° turno

Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 02/04/26 17h10
Sergio Moro lidera intenções de voto para Governo do Paraná. Foto: Divulgação / Senado

O instituto AtlasIntel divulgou nesta quinta-feira (2) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O senador Sergio Moro (PL) lidera os quatro cenários de primeiro turno, abrindo mais de 20 pontos percentuais para os demais potenciais candidatos, e nas simulações de segundo turno venceria todos os adversários.

Essa é a primeira pesquisa para o governo do Paraná com a presença do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), cogitado pelo grupo de Ratinho Junior (PSD) a concorrer em outubro.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O AtlasIntel gerou quatro cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado).

Sergio Moro lidera primeiro cenário

  • Sergio Moro (PL): 51,5%
  • Requião Filho (PDT): 28,4%
  • Rafael Greca (MDB): 8,4%
  • Guto Silva (PSD): 5,6%
  • Luiz França (Missão): 2,9%
  • Branco/nulo: 1,5%
  • Não sabe: 1,8%

No segundo cenário, Moro mantém a liderança

  • Sergio Moro (PL): 52,8%
  • Requião Filho (PDT): 27%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 9,8%
  • Rafael Greca (MDB): 3,7%
  • Luiz França (Missão): 3,3%
  • Branco/nulo: 1,5%
  • Não sabe: 1,7%

Moro segue na frente no terceiro cenário

  • Sergio Moro (PL): 52,6%
  • Requião Filho (PDT): 28,8%
  • Rafael Greca (MDB): 7%
  • Eduardo Pimentel (PSD): 5%
  • Luiz França (Missão): 2,7%
  • Branco/nulo: 2%
  • Não sabe: 1,9%

No cenário com apoios, Moro fica na liderança

  • Sergio Moro (PL) apoiado por Bolsonaro: 52,1%
  • Requião Filho (PDT) apoiado por Lula: 30,6%
  • Rafael Greca (MDB): 6,8%
  • Guto Silva (PSD) apoiado por Ratinho Junior: 6,1%
  • Luiz França (Missão): 2,4%
  • Branco/nulo: 0,9%
  • Não sabe: 1,1%
Simulação de segundo turno para governador do Paraná

A Neokemp Pesquisas gerou cinco cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado), todos com a presença do senador Sergio Moro.

Sergio Moro x Eduardo Pimentel

  • Sergio Moro (PL): 57,9%
  • Eduardo Pimentel (PSD): 22%
  • Branco/nulo/não sabe: 20,1%

Sergio Moro x Guto Silva

  • Sergio Moro (PL): 56,7%
  • Guto Silva (PSD): 18,8%
  • Branco/nulo/não sabe: 24,8%

Sergio Moro x Alexandre Curi

  • Sergio Moro (PL): 56,5%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 21,3%
  • Branco/nulo/não sabe: 22,2%

Sergio Moro x Rafael Greca

  • Sergio Moro (PL): 55,9%
  • Rafael Greca (MDB): 27,1%
  • Branco/nulo/não sabe: 17%

Sergio Moro x Requião Filho

  • Sergio Moro (PL): 58,4%
  • Requião Filho (PDT): 38,7%
  • Branco/nulo/não sabe: 2,9%

Metodologia: 1.254 entrevistados pela AtlasIntel entre os dias 25 a 30 de março de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00105/2026.

