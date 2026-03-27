Entre mesas fartas, encontros de família e muita boa comida, o Restaurante Família Madalosso se tornou um dos maiores símbolos de Santa Felicidade – e também da própria história de Curitiba.

Quem passa pelo bairro, conhecido em todo o Brasil pela tradição italiana, logo percebe que ali comida é mais do que refeição: é experiência, é encontro, é memória. E poucos lugares representam isso tão bem quanto o Restaurante Família Madalosso.

Em 2026, essa ligação fica ainda mais evidente. Curitiba comemora aniversário em 29 de março. Poucos dias depois, em 2 de abril, é a vez do Madalosso celebrar mais um ano de uma trajetória que já passa de seis décadas — uma história que ajudou a construir a identidade da cidade.

De poucas mesas a um gigante da boa comida

Tudo começou em 1963, quando os irmãos Severino, Carlos e Flora Madalosso abriram um pequeno restaurante com poucas mesas. No cardápio, pratos simples: polenta, frango e receitas de família.

Dona Flora Madalosso, coração da cozinha, ajudou a criar os sabores que fizeram o restaurante virar símbolo da boa comida em Santa Felicidade.

Mas o diferencial estava no cuidado — principalmente na cozinha de dona Flora, que transformava receitas caseiras em pratos cheios de sabor e afeto.

“A Flora era uma ótima cozinheira e criou todas as receitas. Era comida de família, feita para família. Acho que foi isso que fez a gente chegar até aqui”, afirma Carlos Roberto Madalosso.

O crescimento foi rápido. Em poucos meses, o restaurante já precisou aumentar o espaço. Em pouco tempo, virou referência.

cerca de 530 colaboradores

capacidade para mais de 4.600 pessoas ao mesmo tempo

aproximadamente 79 mil clientes por mês , somando todas as unidades

, somando todas as unidades sendo 56 mil apenas em Santa Felicidade

O que começou pequeno virou um dos maiores restaurantes da América Latina.

Santa Felicidade e Curitiba cresceram juntas com o Madalosso

Quando o restaurante abriu, Santa Felicidade ainda estava longe de ser o polo gastronômico que é hoje. Havia poucos restaurantes e Curitiba ainda não era um destino turístico forte.

Imagem antiga do Restaurante Família Madalosso, em Santa Felicidade, mostra como o espaço cresceu junto com Curitiba e ajudou a transformar o bairro em referência de boa comida e tradição italiana.

Hoje, os números mostram o tamanho dessa história:

“Quando o Madalosso abriu, só havia outros três restaurantes na Manoel Ribas. Curitiba ainda não era um lugar de muito turismo.”, relembra Carlos Madalosso.

Com o tempo, tudo mudou — e o Madalosso fez parte dessa transformação.

O restaurante ajudou a atrair visitantes, fortalecer o bairro e colocar Santa Felicidade no mapa do turismo gastronômico. Hoje, muita gente que visita Curitiba faz questão de passar por lá.

Atualmente, cerca de 62% do público é formado por turistas, vindos principalmente de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além de visitantes de outros países.

“A gente sempre caminhou junto com Curitiba e com Santa Felicidade. Enquanto a cidade crescia, a gente também fazia a nossa parte, ajudando a trazer gente pra cá”, completa o fundador.

Mais do que comida: um lugar de encontros

Quem conhece o Madalosso sabe: não é só sobre comer bem.

Desde o começo, a ideia sempre foi criar um ambiente acolhedor, onde as pessoas se sentissem em casa. Um lugar para reunir a família, comemorar datas importantes ou simplesmente estar junto.

Carlos Roberto Madalosso ajudou a transformar um pequeno restaurante de família em um dos maiores símbolos da boa comida em Santa Felicidade, crescendo junto com Curitiba.

“A gente sempre acreditou que não é só sobre a comida, mas sobre o momento que as pessoas vivem aqui dentro. É reunir a família, comemorar, conversar.” Carlos Madalosso, fundador do Restaurante Família Madalosso.

Essa essência continua até hoje. A mesa farta, o atendimento próximo e o clima familiar fazem com que muitas pessoas voltem – e levem novas gerações junto.

Estrutura enorme, mas com o mesmo cuidado de sempre

Com o crescimento, o espaço também mudou – e muito.

Hoje, o complexo conta com nove salões, inspirados em cidades italianas como Verona, Firenze, Napoli e Milano. Além disso, o restaurante recebe eventos de todos os tipos: corporativos, sociais e formaturas.

São cerca de 500 eventos por ano, o que faz do Madalosso também um dos principais espaços de eventos de Curitiba.

Mesmo com toda essa estrutura, a preocupação em manter a essência continua.

“Mais do que crescer, o nosso foco sempre foi crescer com consistência, preservando aquilo que é inegociável para nós: a hospitalidade e a qualidade.” Mariana Werner, executiva do Grupo Família Madalosso.

Hoje, a marca também está em outros formatos, como unidades express e lojas em shopping centers – sempre mantendo o mesmo padrão de qualidade.

Um símbolo que vai além da comida

O Madalosso não é importante só pela comida. Ao longo dos anos, virou parte da vida da cidade.

Além de gerar empregos e movimentar a economia, o restaurante também marcou presença na história. Já na década de 1960, aparecia em destaque na imprensa local, mostrando que desde cedo fazia parte do cotidiano de Curitiba.

Registro da Gazeta do Povo, de 1967, mostra o Restaurante Família Madalosso já presente no noticiário da época, evidenciando sua inserção precoce na vida social e nos acontecimentos relevantes de Curitiba.

Mais do que um restaurante, virou um ponto de encontro – onde pessoas celebram momentos importantes e constroem memórias.

Desafios e novos caminhos do Madalosso

Como todo grande negócio, o Madalosso também enfrenta desafios. Um dos principais hoje é a falta de mão de obra, algo que atinge todo o setor de alimentação.

Ao mesmo tempo, a empresa segue investindo no futuro.

“Nosso foco estratégico está na estruturação de uma unidade fabril para produção de massas e molhos, que vai garantir mais padronização e eficiência”, explica Mariana Werner.

A ideia é crescer, mas sem perder qualidade.

Olhando para frente sem perder a essência

O futuro do Madalosso passa por um equilíbrio: manter a tradição e, ao mesmo tempo, se adaptar às mudanças.

“Preservar a tradição não é só manter receitas, mas manter essa conexão com as pessoas ao longo do tempo”, afirma Mariana.

Entre os planos estão novos espaços de experiência, como uma área dedicada ao café e souvenirs, além de eventos cada vez mais estruturados – como a programação de Natal, que deve ganhar ainda mais destaque nos próximos anos.

Uma história que continua sendo servida todos os dias

Ao comemorar mais um aniversário em 2 de abril, o Madalosso celebra muito mais do que o tempo. Celebra uma trajetória que cresceu junto com Curitiba.

São duas histórias que caminham lado a lado: a de uma cidade e a de um restaurante que começou pequeno e se tornou referência.

No fim das contas, o segredo parece simples – e poderoso:

boa comida, acolhimento e o valor de estar junto.

E é isso que, há mais de 60 anos, continua sendo servido todos os dias no Madalosso.