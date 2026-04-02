Pesquisa mostra candidatos embolados no Paraná por vagas no Senado

O instituto AtlasIntel divulgou nesta quinta-feira (2) uma pesquisa com as intenções de voto para as duas cadeiras de senador pelo Paraná que estão em disputa nas eleições de 2026. No primeiro cenário, há um empate técnico triplo entre Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL) e Gleisi Hoffmann (PT). A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

No segundo cenário, sem Dallagnol, há quatro potenciais candidatos empatados dentro da margem de erro: Filipe Barros, Gleisi Hoffmann, Cristina Graeml (PSD) e Jeffrey Chiquini (Novo).

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

AtlasIntel gerou dois cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado). Cada entrevistado citou o primeiro e o segundo votos e o instituto consolidou cada cenário.

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Primeiro cenário tem indefinição das duas vagas por causa da margem de erro

Deltan Dallagnol (Novo): 21%

Filipe Barros (PL): 18,2%

Gleisi Hoffmann (PT): 16,5%

Cristina Graeml (PSD): 11,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 8,3%

Thiago Bagatin (PSOL): 7,6%

Alvaro Dias (MDB): 6,2%

Branco/nulo: 6,2%

Não sabe: 3%

Segundo cenário também apresenta uma situação indefinida

Filipe Barros (PL): 19%

Gleisi Hoffmann (PT): 16,5%

Cristina Graeml (PSD): 14%

Jeffrey Chiquini (Novo): 13,3%

Alexandre Curi (Republicanos): 9,7%

Thiago Bagatin (PSOL): 8,2%

Alvaro Dias (MDB): 6,6%

Branco/nulo: 9,6%

Não sabe: 3,1%

Metodologia: 1.254 entrevistados pela AtlasIntel entre os dias 25 a 30 de março de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00105/2026.