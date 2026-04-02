Cotado ao governo do Paraná, Guto Silva deixa cargo na Secretaria das Cidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Guto Silva deixou o cargo de secretário estadual das Cidades nesta quarta-feira (31/3). Ele é um dos nomes cotados como pré-candidato ao Governo do Paraná, na sucessão de Ratinho Júnior (PSD).

Ao se despedir da pasta, Guto destacou a parceria com o governador ao longo da gestão. Ele assumiu a secretaria em março de 2025, após dois anos à frente da Secretaria de Planejamento.

“Agradeço ao governador Ratinho Júnior pela confiança. Tenho muito orgulho de ter participado desse processo em diferentes funções, como secretário-chefe da Casa Civil, secretário do Planejamento e na pasta das Cidades. Agradeço também o apoio dos secretários e dos prefeitos durante essa jornada”, afirmou.

À frente da secretaria, Guto Silva deixa cerca de R$ 8 bilhões em investimentos em andamento. Desse total, R$ 2,3 bilhões estão em execução, com mais de 700 projetos distribuídos em aproximadamente 300 municípios. Outros R$ 5,4 bilhões estão em fase de licitação.

Qual é o destino de Guto Silva?

Apesar de deixar o cargo, o nome de Guto Silva ainda não foi oficialmente confirmado como pré-candidato do PSD. Segundo apuração da Gazeta do Povo, a definição deve ocorrer nesta sexta-feira (3/4).

Nos bastidores, o cenário eleitoral segue em movimentação. Nesta semana, Cristina Graeml se filiou ao PSD para integrar a chapa majoritária. Já o coronel Hudson Leôncio Teixeira, da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), também deixou o cargo a pedido do governador.

Enquanto isso, outras articulações avançam. Alexandre Curi deixou o PSD e se filiou ao Republicanos, com intenção de disputar o governo pelo partido. Antes dele, o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca também deixou o PSD e migrou para o MDB.