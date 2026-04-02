Calor e estiagem de março devem continuar em abril no Paraná

O Paraná encerrou o mês de março com um balanço climático preocupante para o setor agrícola e para o abastecimento de água. De acordo com dados consolidados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o estado enfrentou um mês consideravelmente mais quente e seco do que a média histórica.

O cenário resultou no agravamento da seca em diversas regiões, levando 11 municípios a decretarem situação de emergência.

O monitoramento revelou anomalias térmicas, especialmente nas regiões Oeste, Noroeste e Sudoeste, onde as temperaturas mínimas ficaram entre 1°C e 2°C acima do esperado. O calor mais intenso, porém, foi sentido nas tardes: no Sudoeste, as máximas chegaram a superar a média histórica em até 2,8°C. O pico de calor no estado foi registrado no dia 30, em Capanema, onde os termômetros atingiram 38,7°C.

Em contrapartida, o registro mais baixo do mês ocorreu em General Carneiro, com 8°C no dia 14, enquanto Curitiba, teve sua menor temperatura do ano até o momento no dia 3, com 12,5°C.

Segundo o meteorologista Reinaldo Kneib, a ausência de chuvas é o principal fator para a elevação das temperaturas. Sem a cobertura de nuvens e a umidade vinda da região amazônica, o sol predominou por mais tempo, aumentando a evapotranspiração e reduzindo a umidade do solo.

A irregularidade das chuvas foi severa: das 47 estações do Simepar, apenas oito atingiram a média histórica. Enquanto cidades como Cascavel, Curitiba e Pato Branco registraram volumes críticos, inferiores a 25 mm, Londrina foi uma exceção ao acumular 262,4 mm, impulsionada por chuvas pesadas e localizadas no início do mês.

A escassez hídrica já impacta diretamente a rotina de várias prefeituras. Municípios como Antonina, Capanema e Santa Helena estão entre os que formalizaram o estado de emergência. Segundo a Defesa Civil Estadual, equipes estão atuando nas regiões Central, Oeste e Sudoeste para orientar prefeituras na elaboração de projetos de recuperação e prevenção, utilizando recursos do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap).

O coordenador executivo da Defesa Civil, coronel Ivan Fernandes, destacou que a estiagem avançou até para áreas tradicionalmente úmidas nesta época, como o Litoral.

Para o mês de abril que se inicia, o prognóstico não aponta para uma mudança drástica no padrão meteorológico. O Simepar prevê que as temperaturas devem permanecer elevadas e as chuvas continuarão abaixo da média na maior parte do território paranaense, com exceção do Litoral, que deve ter volumes próximos à normalidade.

Embora o calor predomine, o meteorologista alerta para a possibilidade de geadas em regiões de maior altitude no Centro-Sul durante a segunda quinzena de abril, devido à entrada pontual de massas de ar frio. As temperaturas máximas devem variar entre 22°C no Centro-Sul e até 30°C no extremo Oeste e Norte Pioneiro.