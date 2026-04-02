Por que a Nasa enviou astronautas à Lua pela primeira vez em 50 anos?

Quatro astronautas decolaram da Flórida na missão Artemis 2, da Nasa, em uma viagem de 10 dias ao redor da Lua. É o passo mais ousado dos Estados Unidos para o retorno de humanos à superfície lunar nesta década, antes do primeiro pouso tripulado da China.

Quem são os astronautas da missão Artemis 2?

A tripulação é formada por três astronautas norte-americanos da Nasa – Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch – e um canadense, Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. Eles treinaram por quase três anos e são o primeiro grupo a voar no programa Artemis, criado em 2017.

Onde os astronautas vão chegar nesta missão?

Eles farão uma expedição ao redor da Lua que os levará mais longe no espaço do que qualquer ser humano já foi. A viagem dura quase 10 dias. A cápsula Orion vai se separar do foguete após 3 horas e meia de voo na órbita da Terra, e a tripulação assumirá o controle manual para realizar dezenas de testes.

Quando os Estados Unidos planejam pousar novamente na Lua?

A Nasa planeja o primeiro pouso tripulado na superfície lunar desde 1972 para 2028, na missão Artemis 4. A Artemis 2 é uma etapa inicial deste programa, que busca construir uma presença de longo prazo dos EUA na Lua a partir da próxima década.

Por que esta missão é tão importante para os Estados Unidos?

Os EUA correm contra o tempo para realizar a descida lunar antes da China, que planeja seu próprio pouso tripulado para 2030. A missão também valida que o foguete SLS, de 30 andares de altura, pode transportar com segurança seres humanos ao espaço, um marco importante após mais de uma década de desenvolvimento.

Como foi o lançamento do foguete?

O foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) da Nasa, acoplado à cápsula Orion, decolou pouco antes do pôr do Sol no Centro Espacial Kennedy. A subida foi estrondosa e deixou para trás uma imponente coluna de espesso vapor branco. O foguete foi construído pelos principais contratantes Boeing e Northrop Grumman.