Curi confirma filiação ao Republicanos para disputar governo do PR

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O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi, confirmou na noite desta quarta-feira (1º) a filiação ao Republicanos, em Brasília, e oficializou a entrada na disputa pelo governo do Estado nas eleições de outubro.

“Com a ficha abonada nesta quarta-feira (1º), em Brasília, pelo presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, e pelo presidente do partido no estado, deputado Pedro Lupion, Curi chega à legenda em um momento estratégico para a política paranaense”, diz o comunicado do partido.

Na publicação, o Republicanos citou a experiência de Curi à frente do Legislativo e o diálogo com os municípios, destacando que “a filiação marca o início de uma etapa de construção política no estado, com diálogo aberto”.

Alexandre Curi deve manter interlocução com PSD

A mudança de partido consolida a saída de Alexandre Curi do grupo político do governador Ratinho Junior (PSD) e ocorre na reta final da janela partidária, que se encerra nesta sexta-feira (3). Por ocupar o cargo de deputado estadual, ele dependia desse período para trocar de legenda sem risco de perda de mandato.

A saída foi mais uma baixa relevante para o PSD no Paraná. No último dia 19, o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca também deixou o PSD e se filiou ao MDB, igualmente com a intenção de disputar o Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná.

Os dois estavam entre os nomes cotados para a sucessão estadual dentro do grupo de Ratinho Junior, que, até o momento, mantém como favorito o secretário de Cidades, Guto Silva (PSD).

Nos bastidores, a estratégia de Alexandre Curi é manter a interlocução com o PSD, mirando eventual apoio de Ratinho Junior ao longo da campanha ou em um possível segundo turno.

O cenário político no Paraná foi fortemente impactado pela filiação do senador Sergio Moro ao PL, que reorganizou a disputa estadual e levou Ratinho Junior a desistir da corrida presidencial para concentrar esforços na articulação local.