Empresário é multado em R$ 830 mil por crimes ambientais em Curitiba

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Uma pessoa foi presa e um empresário foi notificado e multado por crimes ambientais cometidos na Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (01/04). As infrações ocorreram dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Iguaçu e resultaram em multas que somam R$ 830 mil.

Entre as irregularidades constatadas estavam depósito irregular de resíduos de construção civil em área de APA, transporte de resíduos sem autorização ambiental, aterramento de áreas de banhado e de cavas, construção irregular de moradias em área de proteção ambiental, queima de resíduos e de vegetação.

As infrações ocorreram em Área de Preservação Permanente ao longo das margens do Canal Inter Cavas do Córrego Alto Boqueirão.

O empresário multado não possuía licença ambiental para transportar os resíduos e tem 20 dias para apresentar recurso. Durante a tarde de quarta-feira, começou a demolição das construções irregulares que estavam sendo erguidas sobre as Áreas de Preservação Permanente da APA do Iguaçu. A área aterrada ilegalmente era um terreno público onde a Prefeitura planejava construir uma praça para a comunidade local.

Segundo o superintendente de Controle Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ibson Campos, o projeto de construção da praça pública havia sido interrompido por causa da ocupação irregular. Com a desobstrução da área, o município poderá retomar o projeto destinado ao uso coletivo dos moradores da Vila Pantanal.