Maré alta põe construção milionária recém entregue em risco no Litoral do Paraná

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A maré alta registrada nesta terça-feira (31/3) no Litoral do Paraná provocou o deslocamento de pedras no molhe do balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. A estrutura havia sido concluída em janeiro deste ano.

Projetados para melhorar o acesso de embarcações à Ilha do Mel, em Paranaguá, os molhes somam cerca de 40 mil metros cúbicos de pedras. A intervenção busca dar mais segurança e fluidez à navegação na região, especialmente para moradores e turistas que utilizam o trajeto.

No entanto, poucos meses após a entrega, já há sinais de desgaste na estrutura. Imagens registradas no local mostram pontos de erosão e buracos abertos pela força da maré entre as pedras. Veja, abaixo, como ficou a estrutura:

De acordo com a prefeitura, a obra recebeu investimento de R$ 9,4 milhões do governo do Paraná, além de contrapartida municipal de R$ 496 mil. O acompanhamento técnico foi realizado pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Em nota, o IAT informou que atuou apenas no licenciamento ambiental da obra, já que tanto a elaboração do projeto, quanto a execução da estrutura marítima, foram de responsabilidade do município. “O IAT já está colaborando com a prefeitura de Pontal do Paraná em busca de uma solução para o problema que afetou o molhe de Pontal do Sul”, conclui.