Estudante de Biomedicina é preso suspeito de homicídio em Curitiba

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Um jovem de 21 anos foi preso preventivamente em Curitiba nesta quarta-feira (1º/03) por exercício ilegal da medicina. O estudante foi indiciado pela morte de uma mulher após complicações de um procedimento estético.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, a investigação começou a partir de denúncias. O indiciado, que cursa Biomedicina, realizava procedimentos estéticos invasivos na capital.

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A polícia realizou a prisão preventiva e também buscas no endereço do suspeito. Encontraram no local medicamentos e vários instrumentos voltados para a prática do exercício legal da medicina, como seringas novas e usadas.

Procedimentos estéticos levou a óbito de paciente

O suspeito atendeu uma mulher de 66 anos em maio de 2025. Segundo a polícia, ele se apresentava como dentista e biomédico. A vítima realizou vários procedimentos invasivos, entre eles aplicações de plasma facial, lipo de papada e lipoenxertia nos seios.

Os procedimentos foram realizados pelo estudante em clínicas no Centro e também Campo Comprido e Cabral.

O último procedimento aplicado na vítima resultou em complicações que levaram ao óbito no dia 2 de outubro. A mulher sofreu um choque séptico e infecção de pele e partes moles. Ela chegou a ser submetida a uma cirurgia de mastectomia total, com retirada completa das mamas e parte do tecido do tórax.

Após as investigações, a polícia indiciou o estudante pelos crimes de homicídio e exercício ilegal da medicina.