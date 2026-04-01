Prefeito de Quatro Barras é alvo de operação por suspeita de corrupção

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A Operação Confraria, deflagrada nesta terça-feira (31/3), cumpriu 17 mandados de busca e apreensão no gabinete do prefeito Loreno Tolardo, na Prefeitura de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Imóveis ligados ao prefeito também foram alvo das diligências.

A ação apura possíveis crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo informações divulgadas no telejornal Meio Dia Paraná, da RPC TV, as investigações miram um suposto grupo ligado ao prefeito que teria se beneficiado de operações envolvendo compra, valorização e desapropriação de terrenos no município.

O caso tramita sob sigilo. As ordens judiciais foram expedidas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná e cumpridas com o apoio do núcleo de Curitiba do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

Em nota, a Prefeitura de Quatro Barras informou que “não teve acesso aos autos do processo que originou a operação, desconhecendo o teor das investigações ou as especificidades do objeto apurado.”

A gestão afirmou que se mantém à inteira disposição das autoridades para fornecer qualquer informação necessária. “Por uma questão de responsabilidade jurídica e institucional, o Município apenas se manifestará formalmente sobre o mérito das investigações após seus procuradores obterem o acesso oficial e a análise técnica dos documentos referido”, conclui.