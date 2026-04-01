Por que Alexandre de Moraes nega viagens em aviões de banqueiro?

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou ter viajado em aeronaves do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A declaração foi divulgada após reportagem apontar que ele e sua esposa teriam usado jatos ligados ao empresário pelo menos sete vezes em 2025.

O que foi publicado sobre as viagens?

Uma reportagem revelou que o ministro e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, teriam voado em jatinhos particulares ligados à empresa do banqueiro. Os aviões pertencem à Prime Aviation, da qual Vorcaro foi sócio. Um oitavo voo teria sido realizado em jato de empresa ligada a Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, também investigado por fraudes no Master.

Como o ministro respondeu às acusações?

O gabinete de Moraes classificou as informações como falsas e disse que o ministro jamais viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Segundo a nota, o ministro nem conhece Zettel. A resposta foi categórica ao negar qualquer relação com os empresários mencionados na reportagem.

Qual foi a explicação do escritório de advocacia?

O escritório Barci de Moraes informou que contratou serviços de táxi aéreo, incluindo os da Prime Aviation. Segundo a banca, Vorcaro e Zettel nunca estiveram presentes em voos realizados por advogados do escritório. Os valores eram pagos compensando honorários advocatícios conforme contratos estabelecidos.

Quem são os empresários citados na reportagem?

Daniel Vorcaro é o dono do Banco Master e foi sócio da Prime Aviation, empresa de aviação executiva. Fabiano Zettel é seu cunhado e também está sendo investigado por fraudes relacionadas ao banco. Ambos são alvos de investigações sobre irregularidades financeiras na instituição.