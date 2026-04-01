Humanos “voltam à Lua” após meio século; veja lançamento ao vivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (01/04), a NASA envia para o espaço o foguete SLS, o mais poderoso já produzido pelos Estados Unidos, como parte da missão Artemis II. A decolagem deve acontecer por volta das 19h20, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Esta é a primeira missão tripulada enviada para orbitar a Lua (ela não pousará) em 53 anos (a última foi a missão Apollo 17, em 1972). Você pode acompanhar o lançamento ao vivo no player mais abaixo.

A Nasa vai acompanhar os 10 dias de missão com muitas transmissões ao vivo neste mesmo canal. A tripulação da Artemis II é composta por quatro astronautas — três da NASA e um da Agência Espacial Canadense (CSA):

Reid Wiseman, astronauta da NASA e comandante da Artemis II

Victor Glover, astronauta da NASA e piloto da Artemis II

Christina Koch, astronauta da NASA e especialista da missão Artemis II

Jeremy Hansen, astronauta da Agência Espacial Canadense (CSA) e especialista da missão Artemis II

Após o lançamento ao espaço, a capsula Órion, que leva os astronautas, viajará ao redor da Lua, no lado escuro (fica sem comunicação com a Terra nesse momento) – pouco estudado ao longo de todo o programa espacial.

O objetivo da viagem é realizar testes que propiciem ainda nos próximos anos uma nova missão, a Artemis III, que vai levar novamente homens e mulheres ao solo lunar. O passeio deve levar os astronautas ao ponto mais distante da Terra de todos os tempos.

Astronautas da missão Artemis II. Foto: Nasa