Coronel Hudson deixa Secretaria de Segurança do Paraná após pedido de Ratinho Jr.

Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 01/04/26 17h35
Foto: Roberto Dziura Jr | Arquivo AEN

O coronel Hudson Leôncio Teixeira deixará o comando da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) nesta quinta-feira (02/04), após pedido do governador Ratinho Junior (PSD).

A saída faz parte de um movimento político planejado pelo governo com foco no cenário eleitoral de 2026. Hudson não detalhou qual posição estratégica deverá ocupar a partir de agora.

Hudson assumiu a Sesp em 2022, quando foi anunciado pelo governador Ratinho Junior para assumir o cargo após deixar o comando-geral da Polícia Militar do estado.

Segundo a secretaria, a saída ocorre após um período marcado por resultados considerados históricos nos indicadores de segurança pública no estado, como a redução de cerca de 40% nos homicídios entre 2018 e 2025 e a queda de 75% nos roubos no Paraná.

A expectativa é que os resultados da gestão sejam projetados como uma vitrine política, fortalecendo as articulações do PSD no estado.

