Ratinho Junior deve anunciar candidato ao governo do Paraná nesta semana

O governador Ratinho Junior (PSD) afirmou, na tarde desta segunda-feira (13), que o nome que irá disputar o governo do Paraná com apoio de seu grupo político deve ser anunciado ainda nesta semana. A declaração foi feita após encontro com empresas de radiodifusão na Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP), em Curitiba.

Segundo Ratinho Junior, a definição integra a construção de uma chapa completa, que inclui candidato ao governo, vice e dois nomes ao Senado. “A ideia é que, no mais tardar, quarta ou quinta-feira, a gente tenha esse anúncio”, afirmou, ao destacar que o processo envolve diálogo com partidos aliados e leva em conta o equilíbrio político necessário para a disputa eleitoral.

O governador explicou que a escolha não se resume ao nome que encabeçará a chapa, mas também à composição política como um todo. De acordo com ele, a definição passa por conversas com lideranças que participaram da construção da atual gestão estadual, além de siglas que integram a base aliada. “Não é uma decisão que passa só por mim, passa por uma avaliação de gente que ajudou a construir o nosso governo”, disse.

Ratinho Junior também avaliou que o cenário eleitoral ainda é marcado por um alto índice de indecisão entre os eleitores. “Mais de 70% da população ainda não sabe em quem vai votar”, disse. Para ele, esse comportamento é natural neste momento, já que a população ainda não está focada no processo eleitoral e tende a voltar a atenção para o tema mais próximo do período da votação.

O governador acrescentou que nomes já conhecidos tendem a aparecer melhor nas pesquisas neste estágio inicial, enquanto outros ganham força à medida que se tornam mais visíveis. Nesse contexto, ele afirmou que a apresentação do candidato escolhido será acompanhada de uma estratégia para mostrar à população o perfil e as propostas do grupo político.

Ratinho Junior indica chapa com nome do PSD

Um dos pontos mais enfáticos da coletiva foi a sinalização de que o candidato ao governo deverá ser do PSD. Com isso, Ratinho Junior praticamente descartou apoiar uma chapa formada por nomes de fora da legenda, como Alexandre Curi, do Republicanos, e Rafael Greca, do MDB, que deixaram recentemente o partido. “A construção passa pelo PSD. Nós temos bons nomes dentro do partido e vamos trabalhar exatamente nisso”, afirmou.

Ratinho Junior citou ainda alguns nomes que estão no radar do grupo político, como Guto Silva, Sandro Alex, Beto Preto e outros quadros com experiência administrativa e eleitoral. Apesar disso, evitou antecipar qualquer definição e reforçou que a escolha final dependerá da construção de consenso entre os aliados.

O governador também não descartou surpresas na composição da chapa, tanto em relação ao nome principal quanto às alianças que serão formalizadas nos próximos dias. Segundo ele, o momento é de ajustes e negociações para garantir competitividade na disputa.

Ainda durante a coletiva, Ratinho Junior destacou que a escolha do candidato levará em conta a continuidade das políticas implementadas no Estado. Ele citou avanços em áreas como geração de empregos, educação, programas habitacionais e obras de infraestrutura como pontos que devem pesar na decisão.

De acordo com o governador, o Paraná vive um momento positivo, com indicadores que refletem a atuação do governo em diferentes áreas. Para ele, esse cenário tende a influenciar o eleitor na hora de escolher o próximo gestor estadual.

Ratinho Junior também criticou o ambiente político nacional e defendeu a manutenção da estabilidade no Paraná. “As brigas de Brasília não podem vir para o Paraná, isso faz mal para o Estado”, afirmou, ao destacar que o objetivo é preservar um ambiente de diálogo e previsibilidade administrativa.