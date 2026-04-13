Senado 2026: Álvaro Dias dispara e briga por 2ª vaga esquenta no Paraná

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (13) um levantamento com as intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições de 2026. No pleito deste ano, duas cadeiras estão em jogo.

Alvaro Dias (MDB) é o mais citado nos dois cenários em que participa, com indefinição sobre a segunda vaga.

No cenário sem a presença dele, quatro pré-candidatos são os mais competitivos pelas duas cadeiras: Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL) e Gleisi Hoffmann (PT).

O instituto ainda perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum para senador pelo Paraná.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Maioria não sabe em quem votar no cenário espontâneo

Deltan Dallagnol (Novo): 3,5%

Gleisi Hoffmann (PT): 1,3%

Alvaro Dias (MDB): 1,0%

Alexandre Curi (Republicanos): 0,8%

Cristina Graeml (PSD): 0,8%

Ratinho Junior (PSD): 0,8%

Filipe Barros (PL): 0,5%

Outros nomes citados: 0,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,1%

Não sabe/Não opinou: 85,5%

Alvaro Dias e Deltan Dallagnol são os mais citados no primeiro cenário estimulado

Alvaro Dias (MDB): 44,5%

Deltan Dallagnol (Novo): 28,2%

Alexandre Curi (Republicanos): 22,9%

Gleisi Hoffmann (PT): 22,5%

Filipe Barros (PL): 20,9%

Cristina Graeml (PSD): 15,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,7%

Não sabe/Não opinou: 5,0%

*Cada entrevistado poderia citar até dois candidatos.

No segundo cenário, as duas cadeiras estão indefinidas

Deltan Dallagnol (Novo): 30,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 29,3%

Filipe Barros (PL): 25,9%

Gleisi Hoffmann (PT): 24,8%

Cristina Graeml (PSD): 17,4%

Rosane Ferreira (PV): 7,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,5%

Não sabe/Não opinou: 6,5%

*Cada entrevistado poderia citar até dois candidatos.

Alvaro Dias volta a ser o mais citado no terceiro cenário, com indefinição na segunda vaga

Alvaro Dias (MDB): 48,0%

Deltan Dallagnol (Novo): 30,9%

Filipe Barros (PL): 26,3%

Gleisi Hoffmann (PT): 24,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,7%

Não sabe/Não opinou: 6,8%

*Cada entrevistado poderia citar até dois candidatos.

Rejeição para senador pelo Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

Gleisi Hoffmann (PT): 45,9%

Alvaro Dias (MDB): 13,1%

Cristina Graeml (PSD): 11,7%

Deltan Dallagnol (Novo): 11,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 9,5%

Filipe Barros (PL): 8,5%

Rosane Ferreira (PV): 4,6%

Poderia votar em todos: 10,9%

Não sabe/Não opinou: 11,5%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 10 e 12 de abril de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06559/2026.