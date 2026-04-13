Moro mantém ampla vantagem, mas Greca passa Requião em nova pesquisa

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (13) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O senador Sergio Moro (PL) lidera os quatro cenários estimulados com pelo menos 25 pontos percentuais de vantagem para os demais pré-candidatos.
Na pesquisa, os pré-candidatos com maior potencial contra Moro são Rafael Greca (MDB) e Requião Filho (PDT).
O instituto ainda perguntou aos entrevistados sobre a avaliação e a aprovação da atual gestão de Ratinho Junior no governo do Paraná.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
Sergio Moro lidera primeiro cenário estimulado
- Sergio Moro (PL): 46,0%
- Rafael Greca (MDB): 19,7%%
- Requião Filho (PDT): 17,7%
- Guto Silva (PSD): 3,6%
- Tony Garcia (DC): 1,5%
- Luiz França (Missão): 0,7%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6,4%
- Não sabe/Não opinou: 4,4%
No segundo cenário, a liderança segue com Moro
- Sergio Moro (PL): 52,5%
- Requião Filho (PDT): 22,9%
- Guto Silva (PSD): 5,9%
- Tony Garcia (DC): 2,3%
- Luiz França (Missão): 0,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9,2%
- Não sabe/Não opinou: 6,4%
Moro também está na frente no terceiro cenário
- Sergio Moro (PL): 50,9%
- Requião Filho (PDT): 22,0%
- Alexandre Curi (Republicanos): 11,7%
- Tony Garcia (DC): 1,8%
- Luiz França (Missão): 0,7%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7,6%
- Não sabe/Não opinou: 5,3%
No quarto cenário, Moro mantém a liderança
- Sergio Moro (PL): 46,8%
- Rafael Greca (MDB): 21,4%
- Requião Filho (PDT): 18,0%
- Tony Garcia (DC): 1,7%
- Luiz França (Missão): 0,7%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6,8%
- Não sabe/Não opinou: 4,6%
Pesquisa espontânea
O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e quatro cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).
Maioria não sabe em quem votar no cenário espontâneo
- Sergio Moro (PL): 10,7%
- Ratinho Junior (PSD)*: 4,0%
- Requião Filho (PDT): 2,6%
- Rafael Greca (MDB): 1,5%
- Alexandre Curi (Republicanos): 1,1%
- Guto Silva (PSD): 0,5%
- Luiz França (Missão): 0,1%
- Outros nomes citados: 0,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,8%
- Não sabe/Não opinou: 72,9%
*Ratinho Junior não pode ser votado porque está no segundo mandato e impedido de tentar a reeleição.
Rejeição para governador do Paraná
O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.
- Requião Filho (PDT): 33,5%
- Sergio Moro (PL): 21,7%
- Rafael Greca (MDB): 12,7%
- Alexandre Curi (Republicanos): 11,6%
- Tony Garcia (DC): 9,5%
- Guto Silva (PSD): 8,7%
- Luiz França (Missão): 5,9%
- Poderia votar em todos: 13,4%
- Não sabe/Não opinou: 13,8%
Pesquisa de avaliação e aprovação do governador do Paraná
O Paraná Pesquisas quis saber dos eleitores o que pensam sobre a administração do governador Ratinho Junior.
Avaliação
- Ótima: 34,0%
- Boa: 38,3%
- Regular: 16,9%
- Ruim: 3,9%
- Péssima: 5,5%
- Não sabe/Não opinou: 1,5%
Aprovação
- Aprova: 83,8%
- Desaprova: 13,4%
- Não sabe/Não opinou: 2,8%
Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 10 e 12 de abril de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06559/2026.