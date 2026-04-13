Moro mantém ampla vantagem, mas Greca passa Requião em nova pesquisa

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (13) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O senador Sergio Moro (PL) lidera os quatro cenários estimulados com pelo menos 25 pontos percentuais de vantagem para os demais pré-candidatos.

Na pesquisa, os pré-candidatos com maior potencial contra Moro são Rafael Greca (MDB) e Requião Filho (PDT).

O instituto ainda perguntou aos entrevistados sobre a avaliação e a aprovação da atual gestão de Ratinho Junior no governo do Paraná.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

Sergio Moro lidera primeiro cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 46,0%

Rafael Greca (MDB): 19,7%%

Requião Filho (PDT): 17,7%

Guto Silva (PSD): 3,6%

Tony Garcia (DC): 1,5%

Luiz França (Missão): 0,7%



Nenhum/Branco/Nulo: 6,4%

Não sabe/Não opinou: 4,4%

No segundo cenário, a liderança segue com Moro

Sergio Moro (PL): 52,5%

Requião Filho (PDT): 22,9%

Guto Silva (PSD): 5,9%

Tony Garcia (DC): 2,3%

Luiz França (Missão): 0,9%



Nenhum/Branco/Nulo: 9,2%

Não sabe/Não opinou: 6,4%

Moro também está na frente no terceiro cenário

Sergio Moro (PL): 50,9%

Requião Filho (PDT): 22,0%

Alexandre Curi (Republicanos): 11,7%

Tony Garcia (DC): 1,8%

Luiz França (Missão): 0,7%



Nenhum/Branco/Nulo: 7,6%

Não sabe/Não opinou: 5,3%

No quarto cenário, Moro mantém a liderança

Sergio Moro (PL): 46,8%

Rafael Greca (MDB): 21,4%

Requião Filho (PDT): 18,0%

Tony Garcia (DC): 1,7%

Luiz França (Missão): 0,7%



Nenhum/Branco/Nulo: 6,8%

Não sabe/Não opinou: 4,6%

Pesquisa espontânea

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e quatro cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Maioria não sabe em quem votar no cenário espontâneo

Sergio Moro (PL): 10,7%

Ratinho Junior (PSD)*: 4,0%

Requião Filho (PDT): 2,6%

Rafael Greca (MDB): 1,5%

Alexandre Curi (Republicanos): 1,1%

Guto Silva (PSD): 0,5%

Luiz França (Missão): 0,1%

Outros nomes citados: 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,8%

Não sabe/Não opinou: 72,9%

*Ratinho Junior não pode ser votado porque está no segundo mandato e impedido de tentar a reeleição.

Rejeição para governador do Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

Requião Filho (PDT): 33,5%

Sergio Moro (PL): 21,7%

Rafael Greca (MDB): 12,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 11,6%

Tony Garcia (DC): 9,5%

Guto Silva (PSD): 8,7%

Luiz França (Missão): 5,9%

Poderia votar em todos: 13,4%

Não sabe/Não opinou: 13,8%

Pesquisa de avaliação e aprovação do governador do Paraná

O Paraná Pesquisas quis saber dos eleitores o que pensam sobre a administração do governador Ratinho Junior.

Avaliação

Ótima: 34,0%

Boa: 38,3%

Regular: 16,9%

Ruim: 3,9%

Péssima: 5,5%

Não sabe/Não opinou: 1,5%

Aprovação

Aprova: 83,8%

Desaprova: 13,4%

Não sabe/Não opinou: 2,8%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 10 e 12 de abril de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06559/2026.