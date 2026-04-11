Pesquisa aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula em eventual 2º turno; veja os resultados

O instituto Datafolha divulgou neste sábado (11) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. As informações relativas ao levantamento foram publicadas inicialmente pela Folha de S. Paulo.

Conforme os resultados apresentados pelo Datafolha, o presidente Lula (PT) perde vantagem para os demais adversários e empata com Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) no segundo turno — a margem de erro da sondagem eleitoral é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Este foi o primeiro levantamento do Datafolha após a definição do PSD pelo nome de Caiado para disputar a Presidência. Anteriormente, também eram testados junto ao eleitor os nomes dos governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026

O Datafolha fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Cenário espontâneo

Lula (PT): 26%

Flávio Bolsonaro (PL): 16%

Jair Bolsonaro* (PL): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Outros nomes citados: 5%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

Não sabe: 42%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Cenário estimulado

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Renan Santos (Missão): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Não sabe: 4%

Segundo turno para presidente pelo Datafolha

A pesquisa Datafolha simulou três cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 45%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 42%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe: 2%

Potencial de rejeição dos candidatos a presidente

O Datafolha também perguntou para o eleitor em qual possível candidato ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. O resultado foi:

Lula (PT): 48%

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Romeu Zema (Novo): 17%

Ronaldo Caiado (PSD): 16%

Metodologia: 2.004 entrevistados pelo Datafolha entre os dias 7 e 9 de abril de 2026. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03770/2026.