Deputado Federal do Paraná grava vídeo lavando a boca com Ypê

O deputado federal do Paraná Sargento Fahur (PL) uso seu perfil na rede social X, antigo Twitter, para publicar um vídeo em que ele lava a boca com um detergente da marca Ypê. A atitude do político gerou mais de 1,3 mil comentários na publicação.

O uso do detergente pelo deputado nas redes sociais acontece depois que a Agência Nacional e Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que os consumidores não utilizem os produtos da marca Ypê. Após uma inspeção técnica na fábrica da empresa, foi identificada a presença de uma bactéria conhecida por ser resistente a antibióticos.

+ Leia mais Tathiana Guzella e Tito Barichello anunciam pré-candidaturas pelo PL

O relatório que originou a suspensão dos produtos apontou falhas nos processos de controle de qualidade e segurança na unidade fabril. A medida atingiu detergentes, lava-louças e desinfetantes produzidos na fábrica de Amparo (SP), especificamente os lotes com final 1.

Gilson Cardoso Fahur, conhecido como Sargento Fahur, é um policial militar reformado pelo Paraná e ex-integrante da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 4.ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná.

Fahur foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022 pelo PSD. Ele se filiou ao PL este ano e é conhecido por defender pautas conservadoras e de defesa da segurança pública.