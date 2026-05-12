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Deputado Federal do Paraná grava vídeo lavando a boca com Ypê

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 12/05/26 18h33
Imagem mostra o deputado federal Sargento Fahur com um detergente da marca Ypê nas mãos.
Deputado federal Sargento Fahur (PL) lava a boca com detergente. Foto: reprodução / X @sargentoFAHUR.

O deputado federal do Paraná Sargento Fahur (PL) uso seu perfil na rede social X, antigo Twitter, para publicar um vídeo em que ele lava a boca com um detergente da marca Ypê. A atitude do político gerou mais de 1,3 mil comentários na publicação.

O uso do detergente pelo deputado nas redes sociais acontece depois que a Agência Nacional e Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que os consumidores não utilizem os produtos da marca Ypê. Após uma inspeção técnica na fábrica da empresa, foi identificada a presença de uma bactéria conhecida por ser resistente a antibióticos.

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O relatório que originou a suspensão dos produtos apontou falhas nos processos de controle de qualidade e segurança na unidade fabril. A medida atingiu detergentes, lava-louças e desinfetantes produzidos na fábrica de Amparo (SP), especificamente os lotes com final 1. 

Gilson Cardoso Fahur, conhecido como Sargento Fahur, é um policial militar reformado pelo Paraná e ex-integrante da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 4.ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná.

Fahur foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022 pelo PSD. Ele se filiou ao PL este ano e é conhecido por defender pautas conservadoras e de defesa da segurança pública.

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