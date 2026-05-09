Anvisa volta atrás e suspende recolhimento de produtos da Ypê; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, na noite desta sexta-feira (8/5), a medida que determinava o recolhimento de produtos da marca Ypê. Em comunicado, o órgão informou que a empresa apresentou recurso administrativo, o que levou à suspensão temporária da decisão até análise da Diretoria Colegiada.

A Anvisa publicou a determinação de recolhimento de alguns produtos na quinta-feira (7/5), após uma inspeção técnica. Em novembro do ano passado, uma primeira inspeção identificou na fábrica a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, conhecida pela resistência a antibióticos.

O relatório que originou a suspensão neste mês apontou falhas nos processos de controle de qualidade e segurança na unidade fabril. A medida atingia detergentes, lava-louças e desinfetantes produzidos na fábrica de Amparo (SP), especificamente os lotes com final 1.

Mesmo com a suspensão da decisão, a Anvisa mantém a recomendação de que consumidores não utilizem os produtos desses lotes até a conclusão da análise, prevista para acontecer nos próximos dias.

O que fazer com produtos suspeitos de contaminação da Ypê

Segundo o órgão, cabe à empresa orientar os consumidores sobre os procedimentos de recolhimento, troca, devolução ou ressarcimento por meio dos canais de atendimento. “É de responsabilidade da empresa orientar cidadãs e cidadãos, por meio do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), sobre as providências cabíveis”, informou.

Para atendimento ao público, a Ypê disponibiliza os canais oficiais: o e-mail sac@ype.ind.br e o telefone 0800 1300 544.