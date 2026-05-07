Você pode ter em casa: Anvisa proíbe produtos Ypê por risco de contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7/5), o recolhimento imediato de diversos produtos da marca Ypê, fabricados pela empresa Química Amparo. A medida afeta itens populares como lava-louças (detergentes), sabões líquidos para roupas e desinfetantes.

A restrição é específica: todos os lotes com numeração final “1” devem ser retirados do mercado. Além do recolhimento, a agência suspendeu a fabricação, comercialização e o uso desses itens. A determinação foi publicada na resolução 1834, nesta terça-feira (05/05).

Por que os produtos foram proibidos?

A decisão fundamenta-se na Resolução 1.834/2026 após uma inspeção técnica identificar falhas graves no processo de produção na unidade de Amparo (SP). Segundo a Anvisa, foram detectados descumprimentos das Boas Práticas de Fabricação (BPF), incluindo:

Falhas no sistema de garantia e controle de qualidade;

Risco de contaminação microbiológica (presença de microrganismos que podem causar doenças);

(presença de microrganismos que podem causar doenças); Comprometimento da segurança sanitária para o consumidor.

O que fazer se você tiver o produto em casa?

Segundo a Anvisa, caso você possua algum dos produtos listados abaixo, a orientação é interromper o uso imediatamente.

Atenção: Verifique o número do lote no rótulo. A proibição só se aplica aos lotes que terminam com o número 1.

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Se o seu produto estiver entre os afetados, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para receber instruções sobre a troca ou devolução.

Lista de produtos afetados (Apenas lotes com final 1)

Abaixo, os itens citados na resolução oficial:

Lava-louças (Detergentes):

Ypê (Versões: Clear Care, Enzimas Ativas, Comum, Toque Suave, Concentrado Green e Clear).

Lava-roupas Líquidos:

Tixan Ypê (Versões: Combate Mau Odor, Cuida das Roupas, Antibac, Coco e Baunilha, Green, Maciez e Primavera).

Ypê (Versões: Express, Power Act e Premium).

Desinfetantes:

Bak Ypê.

Pinho Ypê.

Atol (Uso Geral e Perfumado).

O outro lado

A reportagem questionou a empresa Ypê sobre a determinação da Anvisa. Em nota, a empresa informou que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.

“A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível. A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos”, diz a nota.

A Ypê informou ainda que, em caso de dúvidas adicionais, basta entrar em contato via canais oficiais de atendimento: sac@ype.ind.br ou pelo telefone 0800 1300 544.