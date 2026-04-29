Truque com detergente para limpar casa: como fazer e usar com segurança

Economize no supermercado com uma mistura simples: unir detergente neutro e vinagre branco pode substituir desengordurantes caros. Aprenda a proporção correta e veja o alerta da Anvisa sobre o que evitar. Afinal, por que a mistura de detergente e vinagre branco é um dos truques favoritos para quem quer economizar?

A mistura, que circula nas redes sociais, combina o detergente comum com ingredientes baratos e fáceis de encontrar. Mas será que funciona mesmo? E mais importante: é seguro?

A seguir, veja como usar da forma correta — e o que evitar.

Como fazer a mistura segura com detergente

Uma das receitas mais populares leva apenas dois ingredientes:

1 colher de detergente neutro

1 copo de vinagre branco

1 copo de água

Misture tudo em um borrifador e aplique diretamente em superfícies com gordura, como fogão, azulejos e pias.

Dica prática: deixe agir por alguns minutos antes de esfregar — isso ajuda a soltar a sujeira com mais facilidade.

Por que essa mistura funciona?

O detergente é eficiente na limpeza porque contém substâncias chamadas tensoativos, que ajudam a “quebrar” a gordura e facilitar sua remoção.

De acordo com orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esses produtos são classificados como saneantes, ou seja, foram desenvolvidos justamente para limpar superfícies e remover sujeiras do dia a dia.

Já o vinagre contribui por ter ação desengordurante leve, além de ajudar a eliminar odores.

Onde usar (e onde evitar)

Pode usar em:

Fogão e cooktop

Azulejos da cozinha

Pia e bancada

Box do banheiro

Evite usar em:

Superfícies de madeira

Pedras naturais (como mármore e granito)

Telas e eletrônicos

Esses materiais podem ser danificados com o uso frequente da mistura.

Por que essa mistura é segura e o que você não deve misturar?

Apesar de parecer inofensivo, nem toda mistura caseira é segura.

Especialistas alertam que produtos de limpeza não devem ser combinados aleatoriamente, pois algumas reações podem liberar gases tóxicos ou causar irritações.

Por isso, nunca misture detergente com:

Água sanitária

Amônia

Produtos desconhecidos

Vale a pena usar?

Para limpezas do dia a dia, a mistura pode ser uma alternativa mais econômica, já que reduz o uso de produtos específicos.

Por outro lado, sujeiras mais pesadas ou limpeza profunda ainda podem exigir produtos próprios.

Conclusão

Simples, barato e fácil de fazer, o truque com detergente pode ajudar a manter a casa limpa sem pesar no bolso — desde que usado com cuidado e nas superfícies corretas.

Com pequenas adaptações na rotina, dá para economizar sem abrir mão da eficiência.

O que diz a Anvisa sobre o uso de detergentes

Segundo orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o detergente é classificado como um saneante. A versão líquida é destinada à limpeza de utensílios de cozinha, enquanto o detergente em pó é voltado principalmente para a lavagem de roupas.

O principal risco associado ao uso desses produtos está nos chamados itens clandestinos (ou “piratas”), fabricados e vendidos sem autorização do Ministério da Saúde.

Riscos do uso de detergentes clandestinos

Danos à saúde: podem causar queimaduras, irritações na pele e nos olhos, problemas respiratórios e até intoxicações graves

podem causar queimaduras, irritações na pele e nos olhos, problemas respiratórios e até intoxicações graves Ingestão acidental: muitas vezes têm cores chamativas e são vendidos em embalagens de bebidas, o que aumenta o risco para crianças

muitas vezes têm cores chamativas e são vendidos em embalagens de bebidas, o que aumenta o risco para crianças Ineficácia: podem não conter os ingredientes necessários para limpar corretamente, enganando o consumidor pelo preço baixo

Cuidados na compra e armazenamento

Verifique o rótulo: deve conter fabricante, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde ou a indicação “Produto notificado na Anvisa/MS”

deve conter fabricante, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde ou a indicação “Produto notificado na Anvisa/MS” Evite procedência duvidosa: não compre produtos de ambulantes ou em embalagens reaproveitadas

não compre produtos de ambulantes ou em embalagens reaproveitadas Armazenamento seguro: mantenha fora do alcance de crianças e animais

mantenha fora do alcance de crianças e animais Não misture produtos: combinações indevidas podem gerar vapores tóxicos ou reações perigosas

O que fazer em caso de acidente

Ingestão: não provoque vômito e procure atendimento médico imediato

não provoque vômito e procure atendimento médico imediato Contato com pele ou olhos: lave com água corrente em abundância

lave com água corrente em abundância Inalação: leve a pessoa para um local ventilado

leve a pessoa para um local ventilado Atendimento médico: leve o rótulo do produto para ajudar na identificação da substância