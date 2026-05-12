Tathiana Guzella e Tito Barichello anunciam pré-candidaturas pelo PL

O deputado estadual Tito Barichello anunciou, nesta terça-feira (12/05), a pré-candidatura a deputado federal pelo Partido Liberal (PL). A esposa dele, Tathiana Guzella, também é pré-candidata a deputada estadual pelo PL. Atualmente, Tathiana é vereadora de Curitiba.

“Estamos juntos com o pré-candidato ao Governo do Paraná, Sergio Moro, com Filipe Barros e Deltan Dallagnol, pré-candidatos ao Senado, e com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência”, escreveu Tito nas redes sociais.

+ Leia mais Dino revoga decisão do TRE que suspendeu reportagem sobre situação de Deltan Dallagnol

Tathiana foi eleita vereadora da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) em 2024 e assumiu um cargo político pela primeira vez. Já Tito foi eleito deputado estadual pelo Paraná nas eleições de outubro de 2022. Anteriormente, os dois atuavam como delegados pela Polícia Civil do Paraná.