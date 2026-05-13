Cores da sorte para cada signo: o que usar para atrair boas energias

As cores têm um impacto poderoso no nosso humor, na energia e até na forma como nos posicionamos diante da vida. Na Astrologia, cada signo possui vibrações específicas que podem ser potencializadas por meio de determinados tons. Seja na roupa, nos acessórios, na maquiagem ou até na decoração, apostar nas cores certas pode ajudar a atrair mais equilíbrio, sorte, amor e prosperidade para a rotina.
A seguir, confira quais são as cores da sorte para cada signo e descubra como usar essa energia ao seu favor!
Áries
Arianos combinam com tons vibrantes e cheios de intensidade. Vermelho, laranja e vinho ajudam a fortalecer coragem, liderança e iniciativa. Essas cores também favorecem decisões rápidas e aumentam a autoconfiança.
Touro
Os nativos do signo de Touro se conectam profundamente com tons ligados à natureza e ao conforto. Verde-musgo, rosa-claro e marrom trazem estabilidade emocional, prosperidade e sensação de segurança. São cores que ajudam a atrair harmonia e bem-estar.
Gêmeos
Os geminianos vibram melhor com cores leves e estimulantes. Amarelo, azul-claro e tons pastel favorecem a criatividade, a comunicação e novas conexões. Essas tonalidades ajudam a deixar a mente mais ativa e inspirada.
Câncer
Cancerianos costumam se sentir mais protegidos com cores suaves e acolhedoras. Branco, prata e azul-claro fortalecem a intuição, o equilíbrio emocional e as relações afetivas. Tons delicados também ajudam a trazer mais tranquilidade.
Leão
Os representantes de Leão brilham naturalmente e combinam com cores intensas e iluminadas. Dourado, amarelo e laranja aumentam o magnetismo, a autoestima e o poder pessoal. São cores ideais para momentos importantes e de destaque.
Virgem
Virginianos encontram mais equilíbrio em tons neutros e sofisticados. Bege, verde-oliva e tons terrosos ajudam a trazer organização mental, foco e estabilidade emocional. Essas cores também favorecem a produtividade.
Libra
O signo de Libra possui forte ligação com beleza e harmonia. Rosa, azul-bebê e lilás ajudam a fortalecer relações, equilíbrio emocional e autoestima. Tons suaves favorecem a paz e o charme natural do signo.
Escorpião
Escorpianos combinam com cores profundas e misteriosas. Preto, vinho e bordô ajudam a fortalecer a proteção energética, a intensidade emocional e o poder de transformação. São tons que aumentam o magnetismo pessoal.
Sagitário
Sagitarianos vibram melhor com cores alegres e expansivas. Roxo, azul-turquesa e laranja favorecem o otimismo, o crescimento e as aventuras. Essas tonalidades estimulam liberdade e entusiasmo pela vida.
Capricórnio
O signo de Capricórnio se conecta com cores clássicas e elegantes. Cinza, preto e verde-escuro ajudam a atrair estabilidade, foco e prosperidade profissional. São tons que fortalecem disciplina e maturidade.
Aquário
Aquarianos gostam de originalidade e inovação, por isso vibram bem com azul-elétrico, prata e violeta. Essas cores favorecem criatividade, autenticidade e novas ideias, além de estimularem a conexão com o futuro.
Peixes
Os nativos de Peixes possuem forte sensibilidade espiritual e emocional. Tons de azul-claro, lilás e verde-água ajudam a aumentar intuição, proteção emocional e conexão interior. Essas cores também trazem sensação de calma e leveza.