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Cores da sorte para cada signo: o que usar para atrair boas energias

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 13/05/26 15h06
As cores podem ser aliadas para potencializar emoções e influenciar a forma como cada signo se conecta com a própria energia (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

As cores têm um impacto poderoso no nosso humor, na energia e até na forma como nos posicionamos diante da vida. Na Astrologia, cada signo possui vibrações específicas que podem ser potencializadas por meio de determinados tons. Seja na roupa, nos acessórios, na maquiagem ou até na decoração, apostar nas cores certas pode ajudar a atrair mais equilíbrio, sorte, amor e prosperidade para a rotina.

A seguir, confira quais são as cores da sorte para cada signo e descubra como usar essa energia ao seu favor!

Áries

Ilustração do signo de Áries apresentando a cabeça de um carneiro branco com grandes chifres curvados em tom terracota. No topo da carta, estão o nome "ARIES" e o respectivo símbolo astrológico.
Para Áries, as cores intensas como vermelho e laranja reforçam coragem, ação e autoconfiança (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Arianos combinam com tons vibrantes e cheios de intensidade. Vermelho, laranja e vinho ajudam a fortalecer coragem, liderança e iniciativa. Essas cores também favorecem decisões rápidas e aumentam a autoconfiança.

Touro

Ilustração do signo de Touro com a cabeça de um touro branco, chifres terracota e um anel azul no nariz. Inclui o símbolo de Touro e a palavra "TAURUS".
O nativo de Touro se fortalece com tons naturais como verde-musgo e marrom, que trazem estabilidade e segurança (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Os nativos do signo de Touro se conectam profundamente com tons ligados à natureza e ao conforto. Verde-musgo, rosa-claro e marrom trazem estabilidade emocional, prosperidade e sensação de segurança. São cores que ajudam a atrair harmonia e bem-estar.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos com duas figuras femininas de perfil (uma de cabelo branco e outra azul) de costas uma para a outra. Inclui o nome "GEMINI" e o símbolo do signo.
Para Gêmeos, cores leves como amarelo e azul-claro estimulam criatividade, comunicação e novas ideias (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Os geminianos vibram melhor com cores leves e estimulantes. Amarelo, azul-claro e tons pastel favorecem a criatividade, a comunicação e novas conexões. Essas tonalidades ajudam a deixar a mente mais ativa e inspirada.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer com um caranguejo estilizado em tons de terracota sobre fundo escuro. Inclui o símbolo de Câncer e o nome escrito abaixo.
Câncer encontra proteção emocional em tons suaves como branco e prata, que favorecem acolhimento e intuição (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Cancerianos costumam se sentir mais protegidos com cores suaves e acolhedoras. Branco, prata e azul-claro fortalecem a intuição, o equilíbrio emocional e as relações afetivas. Tons delicados também ajudam a trazer mais tranquilidade.

Leão

Ilustração do signo de Leão mostrando o perfil de um leão com juba azul vibrante e rosto rosado. Inclui o nome "LEO" e o símbolo astrológico correspondente.
Para Leão, cores luminosas como dourado e amarelo intensificam o brilho pessoal e a autoestima (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Os representantes de Leão brilham naturalmente e combinam com cores intensas e iluminadas. Dourado, amarelo e laranja aumentam o magnetismo, a autoestima e o poder pessoal. São cores ideais para momentos importantes e de destaque.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem com o busto de uma mulher de cabelos brancos usando uma coroa de flores azuis e terracota. Inclui o nome "VIRGO" e o símbolo do signo.
O nativo de Virgem se equilibra com tons neutros como bege e verde-oliva, que reforçam foco e organização (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Virginianos encontram mais equilíbrio em tons neutros e sofisticados. Bege, verde-oliva e tons terrosos ajudam a trazer organização mental, foco e estabilidade emocional. Essas cores também favorecem a produtividade.

Libra

Ilustração do signo de Libra com uma balança ornamental azul suspensa sobre um fundo escuro com pontos brilhantes. Inclui o símbolo do signo e a palavra "LIBRA".
Para Libra, cores delicadas como rosa e lilás fortalecem harmonia, relações e bem-estar emocional (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O signo de Libra possui forte ligação com beleza e harmonia. Rosa, azul-bebê e lilás ajudam a fortalecer relações, equilíbrio emocional e autoestima. Tons suaves favorecem a paz e o charme natural do signo.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião com um escorpião azul estilizado centralizado em um fundo escuro com pontos brancos. Na parte inferior, aparecem o símbolo de Escorpião e a palavra "SCORPIO".
Escorpião se conecta com tons profundos como preto e vinho, que intensificam magnetismo e transformação (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Escorpianos combinam com cores profundas e misteriosas. Preto, vinho e bordô ajudam a fortalecer a proteção energética, a intensidade emocional e o poder de transformação. São tons que aumentam o magnetismo pessoal.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário apresentando um arco e flecha azuis apontados para cima em um fundo estrelado. Inclui o símbolo da flecha e a palavra "SAGITTARIUS".
Para Sagitário, cores vibrantes como roxo e laranja estimulam otimismo, expansão e senso de liberdade (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Sagitarianos vibram melhor com cores alegres e expansivas. Roxo, azul-turquesa e laranja favorecem o otimismo, o crescimento e as aventuras. Essas tonalidades estimulam liberdade e entusiasmo pela vida.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio com a cabeça de uma cabra branca de chifres terracota curvados. Inclui o nome "CAPRICORN" e o símbolo astrológico.
O nativo de Capricórnio prefere tons escuros como cinza e verde-escuro, que reforçam disciplina e estabilidade (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O signo de Capricórnio se conecta com cores clássicas e elegantes. Cinza, preto e verde-escuro ajudam a atrair estabilidade, foco e prosperidade profissional. São tons que fortalecem disciplina e maturidade.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário com um vaso de terracota derramando água azul sobre um fundo escuro pontilhado. Inclui o nome "AQUARIUS" e o símbolo de ondas.
Para Aquário, cores marcantes como azul-elétrico e violeta impulsionam originalidade e visão de futuro (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Aquarianos gostam de originalidade e inovação, por isso vibram bem com azul-elétrico, prata e violeta. Essas cores favorecem criatividade, autenticidade e novas ideias, além de estimularem a conexão com o futuro.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes com dois peixes koi azuis e brancos nadando em círculo sobre fundo escuro. Inclui o símbolo de Peixes e a palavra "PISCES".
Peixes se beneficia de tons suaves como azul-claro e verde-água, que ampliam sensibilidade e conexão interior (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Os nativos de Peixes possuem forte sensibilidade espiritual e emocional. Tons de azul-claro, lilás e verde-água ajudam a aumentar intuição, proteção emocional e conexão interior. Essas cores também trazem sensação de calma e leveza.

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