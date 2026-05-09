Curitiba ganha novo outlet com marcas famosas e descontos de até 70%

A primeira unidade do Outlet.Go em Curitiba será inaugurada no próximo sábado (16/5). A rede, que já atua em Maringá e Londrina, chega à capital com a proposta de vender peças de vestuário a preços de fábrica, ampliando o modelo de outlet multimarcas na cidade.

No interior do Paraná, a rede abriu as primeiras lojas no segundo semestre de 2023. O conceito adotado é o foco em produtos de grandes marcas comercializados com desconto, geralmente oriundos de excesso de estoque ou troca de coleção.

Em Curitiba, a nova unidade fica no bairro Xaxim e conta com estrutura de 1.500 metros quadrados. O espaço deve reunir marcas como Adidas, Vans, Farm, Hering, Puma e Reserva, mas com descontos que podem variar entre 30% e 70% em relação aos preços praticados nas lojas convencionais.

O mix inclui camisetas, calçados e tênis para diferentes faixas etárias, de bebês a adultos. A loja também terá estacionamento gratuito e ações promocionais especiais para o dia da inauguração.

Promoções e condições de novo outlet em Curitiba

Entre as condições já anunciadas, clientes que comprarem três peças pagarão apenas duas. Já compras acima de R$ 6 mil garantem um voucher de R$ 200. Além disso, o outlet oferece cashback em determinadas compras e possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Serviço

Outlet.GO Curitiba

Data de inauguração: 16 de maio (sábado)

Horário: a partir das 9h

Endereço: Rua Waldemar Loureiro Campos, nº 3615, no bairro Xaxim – Curitiba