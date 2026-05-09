O que fazer neste fim de semana em Curitiba? Amado Batista, Padre Fábio de Mello e mais

Curitiba recebe neste fim de semana uma programação intensa que une o romantismo de grandes nomes da música nacional ao vigor do rap e espetáculos teatrais.

O destaque fica para a comemoração das cinco décadas de carreira de Amado Batista, que promete embalar o público com seus clássicos eternos, além da presença especial do Padre Fábio de Mello em pleno dia das mães em Curitiba.

O que fazer em Curitiba neste sábado (09/05)

Shows

Amado Batista: O cantor apresenta o espetáculo de 50 anos de carreira com sucessos como “Princesa” e “Secretária”. Local: Teatro Positivo. Horário: Início às 21h15 (abertura às 20h). Ingressos: Disk Ingressos, a partir de R$ 160,00.

Baco Exu do Blues: O rapper baiano traz sua turnê atual para a capital. Local: Live Curitiba. Ingressos aqui.

Tributo a Elton John: Performance de Marcos Gruender pelo Rio Cover Festival. Local: Teatro Regina Vogue. Horário: 20h. Ingressos aqui.

Gostava Mais Dos Pais: Estrelando Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho, a comédia propõe uma reflexão bem-humorada sobre a adaptação à era digital e o peso do legado de Chico Anysio e Lucio Mauro. Horário: 21h. Local: Teatro Guaíra. Ingressos aqui.

Teatro e Humor

Ítalo Sena: O show de humor “Duas Conversas” utiliza cenário digital interativo. Local: D House Curitiba. Horário: 21h (abertura às 19h). Ingressos aqui, entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

Peter Pan: Espetáculo infantil sobre a jornada à Terra do Nunca. Local: Teatro Regina Vogue. Horário: 15h. Ingressos: Disk Ingressos ou bilheteria do teatro, R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia).

Aos Companheiros de Estrada: Peça em cartaz no auditório do Centro Cultural. Local: Teatro Guaíra. Mais informações aqui.

O que fazer em Curitiba no domingo de Dia das Mães (10/05)

Show

Padre Fábio de Melo: Apresenta o show “Este Sou Eu”, com mensagens de fé e música. Local: Ópera de Arame. Horário: 20h (abertura às 18h30). Ingressos: Disk Ingressos, de R$ 130,00 a R$ 680,00.

Exposições e Lazer

CASACOR Paraná 2026: Última oportunidade para visitar a mostra de arquitetura e design.

Exposição “A Imagem Não Serve”: Encerramento da mostra individual de Eder Santos. Local: Caixa Cultural Curitiba.