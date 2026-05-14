Quatro pessoas são presas por furto de energia e receptação de cabos de cobre

Uma operação conjunta da Prefeitura de Curitiba e do 6º Distrito Policial fiscalizou seis pontos de revenda de sucatas no bairro Cajuru na manhã desta quarta-feira (13/5). A ação resultou na prisão de quatro pessoas por furto de energia elétrica e receptação de cabos de cobre, além do cumprimento de um mandado de prisão em aberto e a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas.

A 10ª fase da Ação Integrada Cabo Seguro contou com participação da Guarda Municipal, fiscais das secretarias do Meio Ambiente e do Urbanismo, e funcionários de empresas de telefonia, internet, energia elétrica e concessionária de ferrovias. Durante a fiscalização, a Guarda Municipal encontrou 70 pedras de crack e 70 buchas de cocaína escondidas numa calha de chuva próxima a um dos estabelecimentos.

A Secretaria do Urbanismo aplicou quatro notificações por falta de alvará de funcionamento e interditou dois estabelecimentos que vendem materiais reciclados. O Meio Ambiente notificou cinco locais por ausência de licença ambiental, documento obrigatório para funcionamento de atividades que podem impactar o ambiente.

O furto de cabos é classificado como furto qualificado e prevê pena de dois a oito anos de prisão. Uma campanha educativa alerta que o novo cabeamento de telefonia instalado no município não possui cobre na estrutura e não tem valor de revenda no mercado clandestino. Denúncias de furtos e vandalismo podem ser feitas pelo Curitiba App ou pelo telefone 153 da Guarda Municipal.