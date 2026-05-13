Trânsito em Curitiba: bloqueio no Alto da Glória exige atenção

O trânsito em Curitiba nesta quarta-feira (13/05) demanda planejamento extra, especialmente para quem circula pelas regiões do Alto da Glória e Pinheirinho. O principal destaque é o fechamento de vias no entorno do Estádio Couto Pereira a partir das 16h, o que deve sobrecarregar o tráfego no final da tarde. O Coritiba enfrenta o Santos pela Copa do Brasil.

Além disso, obras de infraestrutura em corredores de grande fluxo continuam limitando a capacidade de vias importantes da capital.

BLOQUEIOS E EVENTOS

Alto da Glória (Entorno do estádio): A partir das 16h, as ruas Amâncio Moro e Barão de Guaraúna ficam bloqueadas para evento esportivo.

Impacto: O trânsito será desviado para as ruas Paraguassu, Machado de Assis e Almirante Tamandaré. Motoristas que utilizam a região para acessar o Centro devem evitar o quadrilátero do estádio.

A partir das 16h, as ruas Amâncio Moro e Barão de Guaraúna ficam bloqueadas para evento esportivo.

OBRAS E REPAROS

Linha Verde (Pinheirinho): Bloqueio parcial de uma faixa no sentido Sul (altura da Churrascaria Frangão).

Duração: Indeterminada (reparo emergencial de galeria pluvial). Impacto: Lentidão acentuada no sentido Porto Alegre, especialmente nos horários de pico.



Bloqueio parcial de uma faixa no sentido Sul (altura da Churrascaria Frangão). Rua Monte Castelo (Tarumã): Bloqueio total entre as ruas Frei Orlando e Dr. João Evangelista Espíndola.

Horário: Das 8h às 17h. Impacto: Obra de drenagem. Acesso apenas para moradores. Recomenda-se utilizar vias paralelas.



Bloqueio total entre as ruas Frei Orlando e Dr. João Evangelista Espíndola. Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes: Bloqueio parcial entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz.

Impacto: Afeta o fluxo no sentido Santa Quitéria/Portão. Redobre a atenção à sinalização de pista estreita.

Bloqueio parcial entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz.

TRANSPORTE COLETIVO

Linhas 361 (Augusto Stresser) e 374 (Hugo Lange): Desvio de itinerário a partir das 16h devido aos bloqueios no Alto da Glória. Pontos na região do estádio podem ser temporariamente desativados.