Atenção

Trânsito em Curitiba: bloqueio no Alto da Glória exige atenção

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz Tai
- Atualizado: 13/05/26 08h17
Trânsito em Curitiba pede cuidado por parte dos motoristas nesta quarta-feira (13/05). Foto: José Fernando Ogura / SECOM

O trânsito em Curitiba nesta quarta-feira (13/05) demanda planejamento extra, especialmente para quem circula pelas regiões do Alto da Glória e Pinheirinho. O principal destaque é o fechamento de vias no entorno do Estádio Couto Pereira a partir das 16h, o que deve sobrecarregar o tráfego no final da tarde. O Coritiba enfrenta o Santos pela Copa do Brasil.

Além disso, obras de infraestrutura em corredores de grande fluxo continuam limitando a capacidade de vias importantes da capital.

BLOQUEIOS E EVENTOS

  • Alto da Glória (Entorno do estádio): A partir das 16h, as ruas Amâncio Moro e Barão de Guaraúna ficam bloqueadas para evento esportivo.
    • Impacto: O trânsito será desviado para as ruas Paraguassu, Machado de Assis e Almirante Tamandaré. Motoristas que utilizam a região para acessar o Centro devem evitar o quadrilátero do estádio.

OBRAS E REPAROS

  • Linha Verde (Pinheirinho): Bloqueio parcial de uma faixa no sentido Sul (altura da Churrascaria Frangão).
    • Duração: Indeterminada (reparo emergencial de galeria pluvial).
    • Impacto: Lentidão acentuada no sentido Porto Alegre, especialmente nos horários de pico.
  • Rua Monte Castelo (Tarumã): Bloqueio total entre as ruas Frei Orlando e Dr. João Evangelista Espíndola.
    • Horário: Das 8h às 17h.
    • Impacto: Obra de drenagem. Acesso apenas para moradores. Recomenda-se utilizar vias paralelas.
  • Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes: Bloqueio parcial entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz.
    • Impacto: Afeta o fluxo no sentido Santa Quitéria/Portão. Redobre a atenção à sinalização de pista estreita.

TRANSPORTE COLETIVO

  • Linhas 361 (Augusto Stresser) e 374 (Hugo Lange): Desvio de itinerário a partir das 16h devido aos bloqueios no Alto da Glória. Pontos na região do estádio podem ser temporariamente desativados.
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