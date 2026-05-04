Obra no Tarumã: Bloqueio na Linha Verde vai durar 60 dias e causa filas quilométricas

O início da nova etapa das obras do Complexo Tarumã está causando trânsito intenso na Linha Verde Norte. Desde a última sexta-feira (01/05), duas das três pistas no sentido Atuba estão bloqueadas sobre o viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral. Segundo a Prefeitura de Curitiba, esse bloqueio deve durar cerca de 60 dias, dependendo das condições climáticas.

O desvio de aproximadamente 700 metros acontece para o avanço das obras de duplicação do viaduto, que está sendo ampliado de 24 para 50 metros de largura. Com apenas uma faixa sentido Atuba, a previsão da prefeitura é de congestionamento de até 5 quilômetros.

Nesta segunda-feira (04/05), primeiro dia útil após o feriado do Dia do Trabalho, o congestionamento foi crítico. Por volta das 18h20, o Waze apontava fluxo intenso de veículos na Linha Verde na região da Sociedade Hípica Paranaense se estendendo até o bairro Fanny.

Foto: Reprodução Waze Foto: Reprodução Waze Foto: Reprodução Waze

A principal queixa de quem passa pelo local é o “gargalo” criado pela intervenção. “Não dá para entender. De três vias querem fazer só uma. Imagine isso em um dia de pico”, escreveu um usuário nas redes sociais.

Motorista de aplicativo em Curitiba, Jefferson Abreu destaca que a intervenção poderia ter cogitado manter duas faixas. “A gente vem de três faixas após o viaduto com a BR-277 e vamos ter que afunilar em apenas uma faixa? É um absurdo, o trânsito ali vai represar demais em momentos de pico. Um verdadeiro caos”, reclamou o motorista que chega a passar três vezes por dia pela região.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz | Tribuna do Paraná Foto: Leonardo Coleto | Tribuna do Paraná

Desvios para evitar trânsito na Linha Verde

De acordo com a prefeitura, não há indicação de um desvio específico. Portanto, para os motoristas que usam com frequência o trecho, a recomendação é planejar os deslocamentos com antecedência, acompanhar as condições do trânsito em tempo real por aplicativos de mobilidade e procurar rotas alternativas em momentos de trânsito mais intenso.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas também afirma que mais alterações devem acontecer na região. Contudo, novas mudanças no trânsito serão divulgadas pela prefeitura conforme o andamento das obras do Complexo Tarumã.