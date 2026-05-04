Trânsito

Obra no Tarumã: Bloqueio na Linha Verde vai durar 60 dias e causa filas quilométricas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 04/05/26 19h01
imagem mostra trânsito intenso na linha verde, na região do tarumã
Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz | Tribuna do Paraná

O início da nova etapa das obras do Complexo Tarumã está causando trânsito intenso na Linha Verde Norte. Desde a última sexta-feira (01/05), duas das três pistas no sentido Atuba estão bloqueadas sobre o viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral. Segundo a Prefeitura de Curitiba, esse bloqueio deve durar cerca de 60 dias, dependendo das condições climáticas.

O desvio de aproximadamente 700 metros acontece para o avanço das obras de duplicação do viaduto, que está sendo ampliado de 24 para 50 metros de largura. Com apenas uma faixa sentido Atuba, a previsão da prefeitura é de congestionamento de até 5 quilômetros.

Nesta segunda-feira (04/05), primeiro dia útil após o feriado do Dia do Trabalho, o congestionamento foi crítico. Por volta das 18h20, o Waze apontava fluxo intenso de veículos na Linha Verde na região da Sociedade Hípica Paranaense se estendendo até o bairro Fanny.

Foto: Reprodução Waze
Foto: Reprodução Waze
Foto: Reprodução Waze

A principal queixa de quem passa pelo local é o “gargalo” criado pela intervenção. “Não dá para entender. De três vias querem fazer só uma. Imagine isso em um dia de pico”, escreveu um usuário nas redes sociais.

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Motorista de aplicativo em Curitiba, Jefferson Abreu destaca que a intervenção poderia ter cogitado manter duas faixas. “A gente vem de três faixas após o viaduto com a BR-277 e vamos ter que afunilar em apenas uma faixa? É um absurdo, o trânsito ali vai represar demais em momentos de pico. Um verdadeiro caos”, reclamou o motorista que chega a passar três vezes por dia pela região.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz | Tribuna do Paraná
Foto: Leonardo Coleto | Tribuna do Paraná

Desvios para evitar trânsito na Linha Verde

De acordo com a prefeitura, não há indicação de um desvio específico. Portanto, para os motoristas que usam com frequência o trecho, a recomendação é planejar os deslocamentos com antecedência, acompanhar as condições do trânsito em tempo real por aplicativos de mobilidade e procurar rotas alternativas em momentos de trânsito mais intenso.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas também afirma que mais alterações devem acontecer na região. Contudo, novas mudanças no trânsito serão divulgadas pela prefeitura conforme o andamento das obras do Complexo Tarumã.

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