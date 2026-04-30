Linha Verde tem novo desvio no Viaduto do Tarumã a partir desta sexta-feira

A partir das 9 horas desta sexta-feira (1/5), o trânsito na Linha Verde Norte, no trecho do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, terá desvio parcial. Os veículos que trafegam pela pista central, sentido Atuba, serão direcionados para uma das faixas do viaduto recentemente alargada.

O desvio de aproximadamente 700 metros acontece para o avanço das obras de duplicação do viaduto, que está sendo ampliado de 24 para 50 metros de largura.

A alteração permitirá que as equipes iniciem as intervenções na pista existente do viaduto construído na década de 1970. A previsão de duração desse desvio é de aproximadamente 60 dias, dependendo das condições climáticas. Como o trecho tem alto fluxo de veículos, outras mudanças serão realizadas conforme o avanço das obras e comunicadas previamente. O local estará sinalizado.

A intervenção inclui requalificação de pavimento e complementação do sistema de drenagem do viaduto. A canaleta exclusiva de ônibus terá o asfalto substituído por pavimentação em concreto, material de maior durabilidade e resistência. Também serão implantadas novas estações-tubo, uma em cada sentido, permitindo a integração deste trecho ao restante da canaleta do transporte coletivo na Linha Verde.

Com o desvio, é esperado represamento no trânsito da Linha Verde, especialmente nos horários de pico. A previsão é de formação de filas próximas aos cruzamentos com a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Imaculada Conceição, impactando também o fluxo nessas vias transversais, informa a Prefeitura de Curitiba.

Não há indicação de um desvio único para evitar sobrecarga das vias locais dos bairros. A orientação é que os condutores busquem rotas alternativas, planejem seus deslocamentos com antecedência e acompanhem as condições do trânsito em tempo real por aplicativos de mobilidade.

O Complexo Tarumã compreende a duplicação do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a requalificação de 8 km com obras em 12 ruas, além de melhorias em praças, paisagismo e iluminação.

Quando concluído, o viaduto contará com três faixas de tráfego para veículos em cada sentido, uma canaleta exclusiva para o transporte coletivo, espaço para estações-tubo e calçadas. A ampliação permitirá a integração temporal entre as linhas de ônibus da Linha Verde e as que conectam o Centro de Curitiba às cidades de Pinhais e Piraquara.