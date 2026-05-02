Linha Verde: Obra no viaduto do Tarumã afunila trânsito em uma faixa e pode gerar 5 km de fila

Motoristas que trafegam pela Linha Verde Norte, sentido Atuba, devem redobrar a atenção e, principalmente, a paciência nos próximos dias. Desde a última sexta-feira (1º), uma nova etapa das obras do Complexo Tarumã alterou o tráfego no trecho do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Com apenas uma faixa sentido Atuba, a previsão é de represamento do fluxo de veículos e um congestionamento de até 5 km, segundo a prefeitura de Curitiba.

Com o desvio, os veículos que seguem pela pista central foram direcionados para apenas uma faixa do viaduto recentemente alargado. A mudança impacta diretamente o fluxo de veículos, e a previsão é de que a fila de congestionamento chegue a aproximadamente 5 km, estendendo-se entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Avenida Victor Ferreira do Amaral, com picos de lentidão nos horários de maior movimento.

Motorista de aplicativo em Curitiba, Jefferson Abreu destaca que essa intervenção poderia ter cogitado duas faixas. “A gente vem de três faixas após o viaduto com a BR-277 e vamos ter que afunilar em apenas uma faixa? É um absurdo, o trânsito ali vai represar demais em momentos de pico. No feriado já está assim, imagine em um dia de semana às 18h? Um verdadeiro caos”, reclamou o motorista que chega a passar três vezes por dia pela região dependendo das corridas em sua jornada de trabalho.

Desvio do tráfego na Linha Verde, sentido Atuba, deixa todo o fluxo da Linha Verde em apenas uma faixa. Curitiba. Foto: Isabella Mayer/SECOM

O que você precisa saber sobre a alteração:

Onde: Linha Verde sentido Atuba, a partir do cruzamento com a Av. Senador Salgado Filho.

Linha Verde sentido Atuba, a partir do cruzamento com a Av. Senador Salgado Filho. Como funciona: O desvio de aproximadamente 700 metros deixa apenas uma faixa de trânsito ativa, passando exatamente em cima da nova estrutura do viaduto.

O desvio de aproximadamente 700 metros deixa apenas uma faixa de trânsito ativa, passando exatamente em cima da nova estrutura do viaduto. Duração: A alteração deve durar cerca de 60 dias, dependendo das condições climáticas da região.

A alteração deve durar cerca de 60 dias, dependendo das condições climáticas da região. Por que acontece: O espaço é necessário para que as equipes iniciem as intervenções na pista antiga (construída na década de 1970) e avancem com as obras de duplicação do viaduto.

Impactos no tráfego e vias alternativas

O represamento na Linha Verde deve gerar lentidão também nas vias transversais, como a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Imaculada Conceição, segundo anunciou a prefeitura de Curitiba.

Para evitar sobrecarregar as ruas dos bairros — que não suportam o volume intenso de uma rodovia —, a orientação é que os motoristas não utilizem rotas residenciais como desvio único. A melhor alternativa é planejar os deslocamentos com antecedência e monitorar o trânsito em tempo real pelos aplicativos de mobilidade.

Como vai ficar o novo Complexo do Tarumã?

Apesar dos transtornos temporários, as obras são fundamentais para o desenvolvimento urbano da capital. O projeto do Complexo Tarumã vai dobrar o tamanho do viaduto, passando de 24 para 50 metros de largura, com três faixas de tráfego para veículos em cada sentido e uma canaleta exclusiva para o transporte coletivo.

Quando finalizado, o trecho permitirá uma integração temporal inédita entre as linhas da Linha Verde e os ônibus que conectam o Centro de Curitiba a cidades da Região Metropolitana, como Pinhais e Piraquara.