Trânsito em Curitiba: furto de cabos desliga sinaleiros e gera o caos nesta terça-feira (28)

O início da manhã de terça-feira (28/04) é de extrema lentidão e perigo para motoristas e pedestres no bairro Rebouças, em Curitiba. O furto de cabos de energia deixou cruzamentos vitais sem sinalização, resultando em congestionamentos severos e registro de acidentes nas primeiras horas do dia. Confira agora o boletim de trânsito com a situação do trânsito em Curitiba hoje.

Bloqueios e Ocorrências

Cruzamentos das Avenidas Sete de Setembro e Silva Jardim (Centro/Rebouças)

Data: Terça-feira (28/04), desde o início da manhã.

Terça-feira (28/04), desde o início da manhã. Local: Intersecções com a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Intersecções com a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Impacto: Sinaleiros desligados devido ao furto de cabos. O trânsito é considerado caótico na região, com reflexos em todo o eixo estrutural.

devido ao furto de cabos. O trânsito é considerado caótico na região, com reflexos em todo o eixo estrutural. Atenção: Já houve registro de acidente no local. A orientação é evitar a região e utilizar rotas alternativas como as ruas Visconde de Guarapuava ou André de Barros, que operam com fluxo carregado.

Avenida Affonso Camargo – Trecho Central (Centro)

Data: Terça-feira (28/04).

Terça-feira (28/04). Local: Pista sentido Centro, a partir da Rua Dr. Faivre, e retorno após a Rua Francisco Torres.

Pista sentido Centro, a partir da Rua Dr. Faivre, e retorno após a Rua Francisco Torres. Resumo: Bloqueio total previsto para avanço das obras do BRT Leste/Oeste. A interdição soma-se ao nó logístico causado pela falta de semáforos na região central.

Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)

Data: Vigente.

Vigente. Local: Entre a via rápida Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras.

Entre a via rápida Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras. Resumo: Bloqueio total para pavimentação do Novo Inter 2. Acesso apenas para moradores e comércio local.

Obras

Contorno Sul de Curitiba – BR-376 (Cidade Industrial)

Data: Vigente até 06 de maio de 2026.

Vigente até 06 de maio de 2026. Local: Entre os km 594+600 e 595+050 (próximo à Volvo).

Entre os km 594+600 e 595+050 (próximo à Volvo). Resumo: Bloqueio total das marginais para obras de drenagem e pavimentação. O tráfego pesado exige paciência extra dos condutores que acessam a CIC.

Avenida Presidente Affonso Camargo (Rodoferroviária)

Data: Permanente.

Permanente. Local: Em frente à Rodoferroviária, sentido bairro.

Em frente à Rodoferroviária, sentido bairro. Resumo: Faixa da esquerda bloqueada para a construção da base da nova estação-tubo. A alteração na geometria da via exige atenção constante, especialmente com o fluxo intenso de pedestres no local.

Transporte Coletivo

Impacto na Região Central

Linhas de Biarticulados: Devido ao desligamento dos sinaleiros na Marechal Floriano e Sete de Setembro, as linhas que cruzam o eixo podem apresentar atrasos significativos.

Terminal Cabral (Estação-tubo A04)

Data: Vigente.

Vigente. Impacto: Estação da linha A04-Tamandaré/Cabral desativada para manutenção. Passageiros devem utilizar as estações das linhas CIC/Cabral, Colombo/CIC ou Pinheirinho/Cabral.