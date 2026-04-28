Atenção

Trânsito em Curitiba: furto de cabos desliga sinaleiros e gera o caos nesta terça-feira (28)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/04/26 07h59
Imagem mostra uma viatura da Setran, de cor verde e preta, bloqueando uma rua. Ao fundo, um agente de trânsito com uma capa de chuva e um guarda-chuva. Há cones e faixas de bloqueio.
Foto: Divulgação/José Fernando Ogura/Secom.

O início da manhã de terça-feira (28/04) é de extrema lentidão e perigo para motoristas e pedestres no bairro Rebouças, em Curitiba. O furto de cabos de energia deixou cruzamentos vitais sem sinalização, resultando em congestionamentos severos e registro de acidentes nas primeiras horas do dia. Confira agora o boletim de trânsito com a situação do trânsito em Curitiba hoje.

Bloqueios e Ocorrências

Cruzamentos das Avenidas Sete de Setembro e Silva Jardim (Centro/Rebouças)

  • Data: Terça-feira (28/04), desde o início da manhã.
  • Local: Intersecções com a Avenida Marechal Floriano Peixoto.
  • Impacto: Sinaleiros desligados devido ao furto de cabos. O trânsito é considerado caótico na região, com reflexos em todo o eixo estrutural.
  • Atenção: Já houve registro de acidente no local. A orientação é evitar a região e utilizar rotas alternativas como as ruas Visconde de Guarapuava ou André de Barros, que operam com fluxo carregado.

Avenida Affonso Camargo – Trecho Central (Centro)

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Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)

  • Data: Vigente.
  • Local: Entre a via rápida Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras.
  • Resumo: Bloqueio total para pavimentação do Novo Inter 2. Acesso apenas para moradores e comércio local.

Obras

Contorno Sul de Curitiba – BR-376 (Cidade Industrial)

Avenida Presidente Affonso Camargo (Rodoferroviária)

  • Data: Permanente.
  • Local: Em frente à Rodoferroviária, sentido bairro.
  • Resumo: Faixa da esquerda bloqueada para a construção da base da nova estação-tubo. A alteração na geometria da via exige atenção constante, especialmente com o fluxo intenso de pedestres no local.

Transporte Coletivo

Impacto na Região Central

  • Linhas de Biarticulados: Devido ao desligamento dos sinaleiros na Marechal Floriano e Sete de Setembro, as linhas que cruzam o eixo podem apresentar atrasos significativos.

Terminal Cabral (Estação-tubo A04)

  • Data: Vigente.
  • Impacto: Estação da linha A04-Tamandaré/Cabral desativada para manutenção. Passageiros devem utilizar as estações das linhas CIC/Cabral, Colombo/CIC ou Pinheirinho/Cabral.
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