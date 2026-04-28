Médico é preso com remédios falsificados em clínica no Alto da XV

Um médico de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná na tarde de segunda-feira (27/04) por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A prisão aconteceu em uma clínica localizada no bairro Alto da XV, em Curitiba.

A operação contou com apoio do Conselho Regional de Medicina e da Vigilância Sanitária, que acompanharam a fiscalização no estabelecimento médico.

Durante a ação policial, os agentes apreenderam diversos medicamentos irregulares. Entre os produtos encontrados estavam remédios sem procedência, sem identificação, sem registro em órgãos competentes e armazenados sem controle adequado de temperatura. Também foram localizados produtos impróprios para consumo.

De acordo com a delegada da PCPR Aline Manzatto, a fiscalização identificou ainda anabolizantes, medicamentos injetáveis e substâncias comercializadas em desacordo com as normas sanitárias vigentes.

“Entre os produtos encontrados estavam medicamentos sem características exigidas para comercialização e uso, o que motivou o enquadramento no crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”, explica.

Equipamentos sem esterilização adequada

Além dos medicamentos falsificados e irregulares, a operação encontrou instrumentos e equipamentos sem esterilização adequada na clínica. Essa situação pode configurar crime relacionado à comercialização de produtos impróprios para consumo, colocando em risco a saúde dos pacientes.

“O homem possui diploma de medicina obtido no Paraguai e revalidado no Brasil. No local, também foram apuradas possíveis irregularidades relacionadas à apresentação profissional na clínica”, ressaltou a delegada.

O médico foi autuado em flagrante. Tanto o profissional quanto a clínica poderão responder por infrações administrativas apuradas pelos órgãos fiscalizadores competentes. Após a conclusão dos procedimentos legais, ele permanece à disposição da Justiça.