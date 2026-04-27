Shopping em Curitiba sorteia um ano de SPA na campanha de Dia das Mães

O Pátio Batel, shopping em Curitiba, lança a promoção de Dia das Mães com uma proposta de bem-estar em 2026. A partir desta segunda-feira (27/04) até o dia 10 de maio, com R$ 900 em compras, os clientes ganham um kit facial Caudalie — limitado a um por CPF — e concorrem a quatro sorteios de um ano de tratamentos no SPA da marca no shopping.

Para participar, basta realizar o cadastro e lançar as notas no Singular, programa em que o cliente acumula pontos e troca por benefícios e experiências. A inscrição é gratuita e pode ser realizada a qualquer momento no aplicativo do Pátio Batel.

O kit oferecido na promoção é composto pelo gel de limpeza VinoHydra (150 ml) e pela máscara hidratante VinoHydra (75 ml), da Caudalie, marca francesa reconhecida pela abordagem de skincare de luxo baseada na vinoterapia. O resgate dos brindes ocorre no posto de trocas localizado no piso L2.

Um ano inteiro de SPA para quatro vencedores

Além do compre e ganhe, a promoção conta com quatro sorteios de um ano de SPA Caudalie. Cada vencedor terá direito a 24 tratamentos ao longo de 12 meses, um facial e um corporal por mês, além de um kit completo da marca, com 21 produtos para levar mais do tratamento do SPA para casa.

Como participar da promoção

Para participar da promoção de Dia das Mães do Pátio Batel, você só precisa seguir estes passos simples:

Baixe o aplicativo do shopping

Cadastre-se no Singular, o programa de pontos do shopping

Dentro do app, aceite o regulamento da promoção de Dia das Mães para habilitar a participação

Com tudo pronto, basta cadastrar as notas fiscais com CPF na nota, que devem obrigatoriamente conter o mesmo CPF cadastrado no programa. O lançamento das notas pode ser realizado pelo próprio aplicativo, pela página da promoção no site ou diretamente no posto de trocas.