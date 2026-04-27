Vereador de Guaraqueçaba tem 75% do corpo queimado em ataque na Ilha das Peças

O vereador de Guaraqueçaba João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB) está internado em estado grave após ser vítima de uma tentativa de homicídio no domingo (26/04). Ele sofreu queimaduras em cerca de 75% do corpo e recebe atendimento no Hospital Regional de Paranaguá.

O crime ocorreu na Ilha das Peças, litoral paranaense, onde o vereador mora e administra uma mercearia. Segundo informações divulgadas no Meio Dia Paraná, da RPC TV, ele conversava com clientes no local quando o agressor o surpreendeu.

De acordo com o relato, o suspeito jogou gasolina e ateou fogo na vítima dentro do estabelecimento. Mesmo ferido, o vereador conseguiu sair do local e tentou conter as chamas ao se jogar na areia. Moradores prestaram os primeiros socorros até a chegada do resgate.

Devido à localização isolada, João Luiz precisou de transporte de lancha até Paranaguá. Ele chegou inconsciente ao hospital e a equipe o encaminhou à UTI. A equipe médica avalia a transferência para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, referência no tratamento de queimados.

O suspeito foi preso ainda no domingo na própria ilha. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) conduz a investigação e realiza diligências para esclarecer a motivação do crime. Em nota, a Prefeitura de Guaraqueçaba informou que mobilizou equipes para prestar assistência à vítima e oferecer suporte à família.