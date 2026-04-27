Curitiba

Trânsito em Curitiba hoje: importante avenida passa a ter bloqueio permanente

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 27/04/26 07h53
A Avenida Presidente Affonso Camargo recebe bras de requalificação do Projeto BRT Leste/Oeste (Lote 2.3), para a modernização do transporte coletivo e melhoria na infraestrutura local.
A Avenida Presidente Affonso Camargo recebe bras de requalificação do Projeto BRT Leste/Oeste (Lote 2.3), para a modernização do transporte coletivo e melhoria na infraestrutura local. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

Motoristas que circulam pela região da Rodoferroviária e moradores do Portão devem redobrar a atenção. A partir das 9h desta segunda-feira (27), novas frentes de trabalho do BRT Leste/Oeste e do Novo Inter 2 provocam bloqueios parciais e totais em vias de grande fluxo, com mudanças definitivas na geometria viária do Centro. O principal bloqueio desta segunda-feira ocorre na Avenida Presidente Affonso Camargo, na região da rodoferroviária, e será permanente, visto que o local passará a ter nova geometria de trânsito.

Outra mudança importante é a desativação de uma estação-tubo no bairro Cabral a partir desta segunda-feira.

Obras

Avenida Presidente Affonso Camargo (Centro/Jardim Botânico)

  • Data: Início em 27/04 (segunda-feira).
  • Local: Trecho em frente à Rodoferroviária, sentido bairro.
  • Duração: Permanente (alteração de geometria).
  • Resumo: Bloqueio da faixa da esquerda a partir das 9h para a construção do alicerce da nova estação-tubo Rodoferroviária (Projeto BRT Leste/Oeste). O trecho também recebe obras de calçadas e concretagem do pavimento.

Avenida Sete de Setembro (Rebouças/Centro)

  • Data: Em andamento.
  • Local: Entre a Rodoferroviária e a Praça Eufrásio Correia.
  • Resumo: Equipes trabalham na regularização do solo da canaleta e montagem de formas para pavimentação em concreto. Atenção a bloqueios pontuais para entrada e saída de maquinário.

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (Portão)

  • Data: Em andamento (nova fase iniciada em 24/04).
  • Local: Trecho entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros.
  • Resumo: Bloqueio parcial de faixa para obras de requalificação viária, calçadas e novos recuos (remansos) do Novo Inter 2.

Bloqueios

Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)

  • Data: Bloqueio ampliado a partir de 22/04.
  • Local: Entre a Rua Francisco Frischmann (via rápida Centro-Bairro) e a Rua Tabajaras.
  • Duração: Previsão de 30 dias.
  • Resumo: Interrupção total para obras de pavimentação. O acesso é restrito a moradores e comerciantes.
  • Desvios: Motoristas devem utilizar as ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz, Guilherme Pugsley e Professor Ulisses Vieira.

Avenida Vereador Toaldo Túlio (São Braz)

  • Data: Vigente.
  • Local: Entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona.
  • Resumo: Bloqueio parcial para obras de ampliação da rede de drenagem.

Transporte Coletivo

Terminal Cabral (Estação-tubo A04)

  • Data: A partir de 27/04, às 09h30.
  • Impacto: A estação-tubo da linha A04-Tamandaré/Cabral será desativada para manutenção.
  • Orientação: O embarque e desembarque será realizado provisoriamente nas estações das linhas 210-CIC/Cabral, 607-Colombo/CIC e 700-Pinheirinho/Cabral.

Linha 670-São Jorge

  • Impacto: Permanece com desvio de itinerário devido ao bloqueio na Rua Professora Doracy Cezzarino, no Portão.
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google