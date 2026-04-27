Trânsito em Curitiba hoje: importante avenida passa a ter bloqueio permanente

Motoristas que circulam pela região da Rodoferroviária e moradores do Portão devem redobrar a atenção. A partir das 9h desta segunda-feira (27), novas frentes de trabalho do BRT Leste/Oeste e do Novo Inter 2 provocam bloqueios parciais e totais em vias de grande fluxo, com mudanças definitivas na geometria viária do Centro. O principal bloqueio desta segunda-feira ocorre na Avenida Presidente Affonso Camargo, na região da rodoferroviária, e será permanente, visto que o local passará a ter nova geometria de trânsito.
Outra mudança importante é a desativação de uma estação-tubo no bairro Cabral a partir desta segunda-feira.
Obras
Avenida Presidente Affonso Camargo (Centro/Jardim Botânico)
- Data: Início em 27/04 (segunda-feira).
- Local: Trecho em frente à Rodoferroviária, sentido bairro.
- Duração: Permanente (alteração de geometria).
- Resumo: Bloqueio da faixa da esquerda a partir das 9h para a construção do alicerce da nova estação-tubo Rodoferroviária (Projeto BRT Leste/Oeste). O trecho também recebe obras de calçadas e concretagem do pavimento.
Avenida Sete de Setembro (Rebouças/Centro)
- Data: Em andamento.
- Local: Entre a Rodoferroviária e a Praça Eufrásio Correia.
- Resumo: Equipes trabalham na regularização do solo da canaleta e montagem de formas para pavimentação em concreto. Atenção a bloqueios pontuais para entrada e saída de maquinário.
Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (Portão)
- Data: Em andamento (nova fase iniciada em 24/04).
- Local: Trecho entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros.
- Resumo: Bloqueio parcial de faixa para obras de requalificação viária, calçadas e novos recuos (remansos) do Novo Inter 2.
Bloqueios
Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)
- Data: Bloqueio ampliado a partir de 22/04.
- Local: Entre a Rua Francisco Frischmann (via rápida Centro-Bairro) e a Rua Tabajaras.
- Duração: Previsão de 30 dias.
- Resumo: Interrupção total para obras de pavimentação. O acesso é restrito a moradores e comerciantes.
- Desvios: Motoristas devem utilizar as ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz, Guilherme Pugsley e Professor Ulisses Vieira.
Avenida Vereador Toaldo Túlio (São Braz)
- Data: Vigente.
- Local: Entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona.
- Resumo: Bloqueio parcial para obras de ampliação da rede de drenagem.
Transporte Coletivo
Terminal Cabral (Estação-tubo A04)
- Data: A partir de 27/04, às 09h30.
- Impacto: A estação-tubo da linha A04-Tamandaré/Cabral será desativada para manutenção.
- Orientação: O embarque e desembarque será realizado provisoriamente nas estações das linhas 210-CIC/Cabral, 607-Colombo/CIC e 700-Pinheirinho/Cabral.
Linha 670-São Jorge
- Impacto: Permanece com desvio de itinerário devido ao bloqueio na Rua Professora Doracy Cezzarino, no Portão.