Trânsito em Curitiba hoje: importante avenida passa a ter bloqueio permanente

Motoristas que circulam pela região da Rodoferroviária e moradores do Portão devem redobrar a atenção. A partir das 9h desta segunda-feira (27), novas frentes de trabalho do BRT Leste/Oeste e do Novo Inter 2 provocam bloqueios parciais e totais em vias de grande fluxo, com mudanças definitivas na geometria viária do Centro. O principal bloqueio desta segunda-feira ocorre na Avenida Presidente Affonso Camargo, na região da rodoferroviária, e será permanente, visto que o local passará a ter nova geometria de trânsito.

Outra mudança importante é a desativação de uma estação-tubo no bairro Cabral a partir desta segunda-feira.

Obras

Avenida Presidente Affonso Camargo (Centro/Jardim Botânico)

Data: Início em 27/04 (segunda-feira).

Início em 27/04 (segunda-feira). Local: Trecho em frente à Rodoferroviária, sentido bairro.

Trecho em frente à Rodoferroviária, sentido bairro. Duração: Permanente (alteração de geometria).

Permanente (alteração de geometria). Resumo: Bloqueio da faixa da esquerda a partir das 9h para a construção do alicerce da nova estação-tubo Rodoferroviária (Projeto BRT Leste/Oeste). O trecho também recebe obras de calçadas e concretagem do pavimento.

Avenida Sete de Setembro (Rebouças/Centro)

Data: Em andamento.

Em andamento. Local: Entre a Rodoferroviária e a Praça Eufrásio Correia.

Entre a Rodoferroviária e a Praça Eufrásio Correia. Resumo: Equipes trabalham na regularização do solo da canaleta e montagem de formas para pavimentação em concreto. Atenção a bloqueios pontuais para entrada e saída de maquinário.

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (Portão)

Data: Em andamento (nova fase iniciada em 24/04).

Em andamento (nova fase iniciada em 24/04). Local: Trecho entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros.

Trecho entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros. Resumo: Bloqueio parcial de faixa para obras de requalificação viária, calçadas e novos recuos (remansos) do Novo Inter 2.

Bloqueios

Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)

Data: Bloqueio ampliado a partir de 22/04.

Bloqueio ampliado a partir de 22/04. Local: Entre a Rua Francisco Frischmann (via rápida Centro-Bairro) e a Rua Tabajaras.

Entre a Rua Francisco Frischmann (via rápida Centro-Bairro) e a Rua Tabajaras. Duração: Previsão de 30 dias.

Previsão de 30 dias. Resumo: Interrupção total para obras de pavimentação. O acesso é restrito a moradores e comerciantes.

Interrupção total para obras de pavimentação. O acesso é restrito a moradores e comerciantes. Desvios: Motoristas devem utilizar as ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz, Guilherme Pugsley e Professor Ulisses Vieira.

Avenida Vereador Toaldo Túlio (São Braz)

Data: Vigente.

Vigente. Local: Entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona.

Entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona. Resumo: Bloqueio parcial para obras de ampliação da rede de drenagem.

Transporte Coletivo

Terminal Cabral (Estação-tubo A04)

Data: A partir de 27/04, às 09h30.

A partir de 27/04, às 09h30. Impacto: A estação-tubo da linha A04-Tamandaré/Cabral será desativada para manutenção.

A estação-tubo da linha será desativada para manutenção. Orientação: O embarque e desembarque será realizado provisoriamente nas estações das linhas 210-CIC/Cabral, 607-Colombo/CIC e 700-Pinheirinho/Cabral.

Linha 670-São Jorge

Impacto: Permanece com desvio de itinerário devido ao bloqueio na Rua Professora Doracy Cezzarino, no Portão.