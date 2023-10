Trânsito de Curitiba tem mudanças neste sábado para corrida de rua

A prova Boni Run, que acontece neste sábado (07) em Curitiba, vai alterar o trânsito nos bairros Jardim Botânico e Rebouças. As provas de 5 km, 10 km e caminhada terão início às 18h15, com largada na Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos, ao lado da Vila Capanema.

A partir da Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos, os participantes seguirão pela Avenida Comendador Franco, Avenida Dário Lopes dos Santos, Rua Brasilio Itiberê, Rua São Joaquim, Rua Prof. Anete Macedo, até a chegada na Avenida Dário Lopes dos Santos novamente.

Com exceção da Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos, que vai ser bloqueada para os veículos das 14 horas às 22 horas, os participantes da corrida vão compartilhar todo o trajeto com veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda.

Monitores estarão ao longo do percurso para auxiliar na organização e efetuar bloqueios temporários em caso de necessidade.

