Tradicional universidade de Curitiba lança novo sistema de vestibular

O modelo de ensino brasileiro atual adota a escolha da profissão assim que o estudante conclui o Ensino Médio, antes da vivência em uma Universidade. Com o objetivo de oferecer um novo modelo educacional no ensino superior, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) lança o programa Open Academy.

A nova forma de ingresso, diferente do vestibular tradicional, permite ao estudante a escolha do curso de graduação após o ingresso na Universidade, com imersão por diversas áreas do conhecimento e a participação da Instituição durante todo o processo de definição do curso.

+ Nota Paraná: novo tipo de sorteio premia consumidora da Grande Curitiba

“O Open Academy foi desenvolvido como um modelo inovador que acompanha as mudanças de comportamento da sociedade. O programa oferece às novas gerações a oportunidade de trilhar a graduação por meio de uma experiência de aprendizagem mais adaptável, inclusiva e centrada nas suas escolhas e necessidades”, aponta Ericson Falabretti, pró-reitor de Desenvolvimento Educacional da PUCPR.

Com esse modelo de ingresso, o estudante tem de seis meses a um ano para explorar as diversas áreas do conhecimento, como artes, negócios, saúde, marketing, engenharia, educação, direito, arquitetura (exceto Medicina, American Academy e American Academy Health), antes de escolher de fato qual graduação seguir. Durante esse período, é disponibilizado um mentor acadêmico para auxiliar nas escolhas de disciplinas e analisar as áreas de interesse do estudante.

“Conhecer a si mesmo é fundamental para fazer boas escolhas. O Open Academy é uma porta para o autoconhecimento e para tomada de consciência dos múltiplos caminhos, na qual o estudante e o mentor poderão desbravar as possibilidades que a Universidade oferece”, diz Falabretti.

Criminoso da lista da Interpol é preso instantes antes de novo “ataque” em Curitiba

Além disso, os meses dessa vivência são validados para a graduação: toda a carga horária é utilizada como equivalências das disciplinas para a matriz curricular da graduação escolhida. Dessa forma, o tempo para a formação continuará o mesmo do ingresso tradicional.

As inscrições para o Open Academy já estão abertas e com entrada na Universidade em agosto de 2024. Para saber mais, acesse o site da PUCPR!

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”