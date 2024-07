Saiu no meio da manhã desta segunda-feira (08) o novo sorteio do programa Nota Paraná, aquele no qual os consumidores que colocam o CPF na nota durante as compras concorrem a sorteio de prêmios. Desta vez consumidoras de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba e São Miguel do Iguaçu, oeste paranaense, levaram os dois maiores prêmios de julho do Nota Paraná.

O maior prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi conquistado por uma moradora do bairro Agaraú, de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela havia acumulado 32 bilhetes, gerados a partir de 11 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 12519589.

Já o segundo prêmio, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Estado. Ela participou do sorteio com 31 bilhetes eletrônicos provenientes de 7 notas fiscais. O bilhete premiado tinha o número 12889383.

O sorteio desta segunda-feira (8) foi o primeiro a ser realizado sob as novas diretrizes do programa, anunciadas em maio.

Outros 100 consumidores ganharam R$ 1 mil e 35 mil pessoas receberam R$ 50. Além disso, 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100, e 40 entidades sociais receberam R$ 5 mil cada.

Uma mudança na regulamentação do Nota Paraná alterou os prêmios distribuídos – mensalmente, o programa irá sortear um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50.

Em sorteios especiais, que ocorrerão quatro vezes ao ano – nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro – haverá um prêmio de R$ 1 milhão, um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Como participar do Nota Paraná?

Ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

