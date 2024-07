Um casal colombiano ligado a uma associação criminosa responsável por furtar equipamentos de endoscopia em diversas cidades do Brasil foi preso na última sexta-feira (05), em Curitiba. O homem capturado estava foragido com alerta vermelho da Interpol por um furto a joalheria avaliado em R$ 9 milhões.

A investigação teve apoio da Polícia Federal e apontou que os suspeitos são autores de furtos ocorridos nas cidades de Canoas e Pelotas, no Rio Grande do Sul, Uberlândia, em Minas Gerais, Itabuna e Vitória da Conquista, na Bahia e em Joinville, em Santa Catarina, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões em cada local em que furtaram os aparelhos clínicos.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que a dupla planejava furtar equipamentos em Curitiba.

Durante a prisão, os policiais apreenderam dentro de um imóvel, materiais utilizados para invasão de clínicas e hospitais, documentos falsos em nomes de pessoas de nacionalidade venezuelana.

Procurado pela Interpol

O homem preso estava foragido com alerta vermelho na Interpol por participar de um furto a joalheria dentro de um shopping em Fortaleza, ocorrido no ano de 2021, que resultou em prejuízo de R$ 9 milhões.

Ele apresentava-se nos locais utilizando documentos falsos e com várias passagens policiais em vários estados do Brasil.

